La donazione per un valore di 15 mila euro serve a tutelare il personale sanitario

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ringrazia l'Ordine Costantiniano Charity, che ha donato mascherine FFP2 per un valore di 15 mila euro all'Ospedale San Carlo di Potenza. "Sono grato – sottolinea Bardi – per questo gesto generoso che contribuisce a rafforzare i dispositivi di protezione individuali in dotazione dell'ospedale potentino. Anche se stiamo uscendo dall'emergenza, non va però abbassata la guardia.

Dobbiamo continuare a tutelare i medici, il personale sanitario tutto, che dall'inizio della pandemia si sta prodigando con spirito di sacrificio e dedizione. L'Ordine Costantiniano Charity, fondato con scopi di assistenza sanitaria e di beneficienza, dimostra attenzione verso il Mezzogiorno d'Italia e soprattutto verso la Basilicata. Ed è con piacere che invito il suo massimo rappresentante, il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, a visitare la nostra regione e i suoi tesori".