Nella giornata internazionale degli infermieri a nome di tutti i lucani voglio rivolgere un doveroso e sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno nelle strutture pubbliche e private della nostra regione, ma anche nelle case delle persone malate prestano il loro servizio di assistenza assolutamente indispensabile per assicurare pienamente il diritto alla salute dei cittadini. Un servizio che viene offerto con passione e impegno dimostrando sempre un grande spirito di abnegazione. Voglio ringraziarli oggi, uno a uno, perché è la loro giornata, ma, senza retorica, queste donne e questi uomini vanno ringraziati ogni giorno per l’impegno che svolgono spesso in condizioni difficili. Se in Basilicata stiamo contenendo le conseguenze della pandemia il merito va anche a loro.

Voglio ringraziarli ricordando tutti gli operatori sanitari che in Italia e nel mondo hanno perso la vita per difendere la popolazione. Non ci sono parole sufficienti per descrivere l’impegno profuso da questi lavoratori. Non so se è giusto parlare di eroi. Ma certamente neanche questa parola è sufficiente a valorizzare questo impegno che ha bisogno, sempre di più, di strumenti idonei. Gli infermieri devono poter svolgere il loro lavoro in condizioni sempre più ottimali. E’ con questo auspicio che rivolgo i più sentiti e sinceri auguri e un immenso ringraziamento agli infermieri tutti e in particolare a quelli che operano in Basilicata.