Rapida cantierizzazione dei lavori pubblici e ripartenza del comparto dell’edilizia

Le azioni per la ripartenza della Basilicata, dalle imprese, all’artigianato, al turismo, alla sanità saranno oggetto di tavoli tematici che la Regione terrà nei prossimi giorni con i sindacati e le parti sociali. E’ quanto emerso in un incontro che il presidente Bardi e gli assessori Merra, Fanelli e Rosa hanno avuto in Regione con i rappresentanti delle parti sociali e datoriali. Nel corso degli interventi sono stati sollecitati tempi certi per l’erogazione di aiuti e la sburocratizzazione delle procedure. La rapida cantierizzazione dei lavori pubblici, la ripartenza del comparto dell’edilizia, la risoluzione delle questioni legate alla sanità, la ripartenza del turismo, il sostegno all’artigianato e allo spettacolo, il rafforzamento del fondo antiusura sono punti specifici su cui già sono state messe in campo prime risposte e su cui si lavorerà anche nei prossimi giorni.

L’obiettivo è quello di mettere in campo azioni efficaci, confidando anche nel supporto del settore della ricerca. I presupposti già fissati nei precedenti incontri tenuti in videoconferenza, costituiranno le basi su cui sarà articolato il lavoro. “E’ interesse di questa Giunta – ha detto ancora Bardi – di approvare provvedimenti in grado di garantire benefici immediati. I contributi a fondo perduto e la Covid Card rappresentano un primo immediato segnale, al quale seguiranno altre più specifiche azioni. Tutti i futuri provvedimenti – ha osservato Bardi - dovranno essere complementari alle misure nazionali”.