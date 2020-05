Stiamo lavorando a una riforma della sanità lucana

L’assessore alla Salute Rocco Leone e il consigliere regionale Giovanni Vizziello esprimono soddisfazione per l’epilogo che ha avuto la vicenda dell’ulteriore nomina del dottor Pietro Quinto, dirigente dell’Azienda sanitaria di Matera, il quale avrebbe assunto ad interim la direzione dell’economato.

“Ferme restando le prerogative della direzione generale dell’Asm in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, in un momento così delicato nel rapporto tra politica e società – sostengono Leone e Vizziello – ci è sembrato inopportuno l’accentramento degli incarichi a dirigenti che già nelle passate amministrazioni hanno assunto tali posizioni. È chiaro a tutti, a iniziare dai cittadini che ci hanno dato fiducia, che l’indirizzo politico di questa maggioranza è fondato sulla discontinuità rispetto al passato, a iniziare proprio dalla sanità. Stiamo lavorando a una riforma importante in tal senso proprio per trasformare questo comparto lucano in un’eccellenza”.