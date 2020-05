L'esonero fanno sapere dal comune sinnico riguarda il periodo maggio - ottobre 2020

Dall'Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni un primo segnale di aiuto e sostegno alle microimprese locali. Con Deliberazione di Giunta n.34 del 29.5.2020 l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esonero dalla TOSAP, da parte delle imprese di pubblici esercizi titolari di concessioni o autorizzazioni ovvero richiedenti nuove concessioni o l'ampliamento delle superfici, per l'utilizzo di suolo pubblico. L'esonero riguarda il periodo maggio - ottobre 2020. Il sindaco Romano Cupparo sottolinea che il provvedimento è stato assunto anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche e di servizio, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque sino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercizi pubblici, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è subordinata alle autorizzazioni previste dalle diverse normative. E' stata dunque adottata una procedura semplificata con l'obiettivo di rendere più snello il rapporto Comune-imprese soprattutto in questa fase. Intendiamo essere vicini ai titolari di esercizi pubblici che – sottolinea il sindaco – hanno dovuto interrompere l'attività e offrire informazione, assistenza per la presentazione delle domande agli Avvisi Pubblici approvati dalla Giunta Regionale. La ripresa può essere favorita anche da buone pratiche di amministrazione comunale e regionale.