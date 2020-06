La task force regionale istituita per l'emergenza coronavirus ha istituito una piattaforma on line

Ecco la risposta della Regione Basilicata alle difficoltà dei medici di base. Non ci sono piú scuse che tengono. Considerate le numerose telefonate che stanno giungendo al numero verde dedicato per le auto segnalazioni, la task force coronavirus ha istituito una piattaforma online, raggiungibile attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata: cliccando sul banner verde laterale "Coronavirus" i cittadini potranno facilmente registrare la propria presenza in Regione.

Questo è quanto rende noto la task force regionale coronavirus. Dopo le proteste dei medici di famiglia e le proteste per le attese in linea per chi digitava il numero verde, la regione ha prontamente istituito anche un piano B sul modello Puglia, creando una piattaforma su cui autonomamente ogni cittadino, desideroso di venire in Basilicata, si potrà registrare avendo a portata di mano solo codice fiscale e tessera sanitaria.

cliccando sul banner verde laterale “Coronavirus”, o direttamente tramite l’indirizzo

https://rientricovid19.fascicolo.basilicata.it:8443/rientricovid19/login.zul;jsessionid=96EE86E2FA0898C1858E390A296BA28A,

a cui i cittadini potranno fare riferimento per registrare la propria presenza in Basilicata.

Silvia Silvestri