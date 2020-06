L'apertura è limitata soltanto a poche ore settimanali con conseguenti disagi per la popolazione

Non possono più restare inascoltate le numerose lamentele che giungono fino alla giunta comunale relative ai disservizi dell’ufficio postale di Banzi. Durante il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus l’orario di apertura era limitato a qualche ora a settimana, con le nuove disposizioni non sono aumentati i giorni e le ore, i cittadini attendono anche ore per poter entrare alle poste per fare operazioni fondamentali per la vita quotidiana famigliare.

Forte preoccupazione esprime l’amministrazione comunale di Banzi presieduta dal Sindaco Pasquale Caffio, visto l’arrivo di numerosi emigranti per l’apertura post Covid-19 e anche per l’imminente festività del Santo Patrono San Vito Martire, che sia pur in tono minore a giorni interesserà la comunità Bantina Per il Vice Sindaco di Banzi Angelo Dragonetti “Imminente una missiva alla direzione Regionale di Poste Italiane per segnalare con forza la necessità di porre fine ai disagi che si registrano da molto tempo” Lo stesso segnala anche assembramenti vista la vicinanza con gli uffici comunali (foto) e soprattutto anche il quotidiano assalto di contribuenti provenienti dalla vicina Genzano e da Palazzo San Gervasio.