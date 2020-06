Il presidente Cicala dopo il sopralluogo ha ribadito la necessità di rendere agibili e sicuri i locali

Venerdì intorno alle 20.00 in seguito ad una abbondante pioggia per l’ennesima volta il terzo piano del Palazzo della provincia di Matera ha mostrato tutti i suoi limiti strutturali che da anni mettono in pericolo l’incolumità dei dipendenti della Regione che lì lavorano. Le circostanze che puntualmente si verificano sono indecorose per l’Istituzione Consiglio Regionale oltre che pericolose ma nonostante le numerose segnalazioni fatte nei mesi scorsi dall’ufficio di segreteria di presidenza, dai Consiglieri e dai loro collaboratori, ad oggi nulla è cambiato.

Questa volta la segnalazione viene portata all’attenzione del Presidente del Consiglio regionale di Basilicata Cicala dal capogruppo regionale di “Italia viva” Luca Braia: “Negli uffici destinati ad alcuni Consiglieri Regionali e nel corridoio antistante cade acqua in abbondanza, per evidenti infiltrazioni esistenti dal tetto che hanno nel tempo distrutto parti di solaio facendo cadere calcinacci e creando condizioni di allagamento su tutto il piano, con rischi di corto circuito data la presenza di numerose prese elettriche nelle zone circostanti. Questa è la condizione di precarietà assoluta che rende questi luoghi invivibili nel tempo invernale come d’estate, quando le temperature rendono impraticabili tali uffici sprovvisti di impianti di climatizzazione funzionanti.

A questo si aggiunge una insufficiente quantità e qualità dei servizi resi, nemmeno paragonabili a quelli erogati nella sede centrale di Potenza, quando si dovrebbe fare degli uffici del consiglio regionale di Matera una sede valida di rappresentanza almeno dignitosa, vista l’importanza che ha rivestito e riveste la Capitale Europea della Cultura In Italia e nel mondo.

Dopo 12 mesi di continue segnalazioni credo sia arrivato il momento di risolvere immediatamente i problemi esistenti e restituire prima di tutto sicurezza oltre che dignità e decoro alla sede seppur momentanea del Consiglio Regionale a Matera mettendo fine a questa vera e propria indecenza”.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, che questa mattina ha voluto tenere, presso la sede della Provincia di Matera, una riunione per esaminare le questioni legate alla manutenzione e messa in sicurezza degli uffici adibiti per il Consiglio regionale.

Nel corso della riunione il Presidente Cicala ha ribadito la necessità di rendere agibili e sicuri i locali, avviando i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’immobile e dell’installazione dell’impianto di riscaldamento, per garantire le condizioni di lavoro adeguate dei consiglieri regionali e dei dipendenti che vi prestano servizio.

Silvia Silvestri

