Sono compresi anche i componenti del dipartimento regionale scuola ed Università

In qualità di Commissario di Forza Italia Giovani Basilicata, di intesa con il Coordinamento Nazionale, sentiti i Coordinatori Provinciali il Commissario Regionale FI Giovani Basilicata Nicola Padula ha nominato i seguenti rappresentanti:



- Donato GENOVESE Coordinatore di Forza Italia Giovani della città di Potenza.

- Monica PECORARO Vice-Coordinatore “Vicario” di Forza Italia Giovani della città di

Potenza.

- Paola ODOROSO Coordinatore di Forza Italia Giovani della città di Matera.

- Michele NOBILE Vice-Coordinatore “Vicario” di Forza Italia Giovani per la Provincia di

Potenza.

- Domenico PALERMO Responsabile Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata del

Dipartimento Scuola ed Università.

- Noemi LOVALLO Delegata Giovani di Azzurro Donna Basilicata.

L’ufficialità delle nomine in questione sono il segno tangibile di un rinnovamento, non solo anagrafico, che affonda le radici in un profondo lavoro che partito da lontano e precipuo a premiare merito ed impegno. Consapevole dell’importanza delle sfide future, sono altrettanto conscio che ognuno, con le proprie indiscutibili qualità ed in virtù dei nostri valori, saprà dare spazio a nuove proposte innestando nell’agone politico metodi innovativi ed obiettivi lungimiranti. Nel voler ringraziare con incommensurabile stima i ragazzi che hanno voluto credere fermamente nel cambiamento voluto dal Presidente Berlusconi e dal Commissario Nazionale Bestetti, voglio porgere loro, da parte di tutto il Coordinamento Regionale, i più affettuosi auguri per un proficuo lavoro, con l’auspicio che questa ventata di neonato rinnovamento possa presto lasciare spazio a delle solide fondamenta, essenziali per costruire il futuro della nostra amata Regione.