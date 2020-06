La Regione ne ha richiesti 300 mila per l'avvio della stagione estiva

"La Regione Basilicata è sempre in attesa di risposta dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, per la richiesta di 300 mila tamponi al fine di fronteggiare adeguatamente la stagione estiva e la ripresa della mobilità interregionale e di tutte le attività economiche".

La pandemia da emergenza prima di tutto sanitaria diventa l’opportunità per riorganizzare servizi e prestazioni che mettendo al centro la presa in cura della persona, proprio come abbiamo fatto sin dall’inizio dei primi focolai di contagio, realizzi quel modello di sanità di comunità che si pone come necessità per le caratteristiche territoriali e demografiche della Basilicata". Lo ha detto - attraverso l'ufficio stampa - l'assessore regionale alla salute, Rocco Leone.