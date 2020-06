Send by email

Sei puntate della trasmissione che andranno in onda da luglio e settembre

La Regione fa squadra per presentare una Basilicata autentica, una terra dove l’uomo ha saputo conservare nel corso dei secoli paesaggi incontaminati e unici. Sarà questa Basilicata la protagonista di sei puntate della trasmissione “Linea Verde”, che andranno in onda da luglio e settembre su Rai Uno. Si è riunito questa mattina il gruppo di lavoro regionale che affiancherà la Rai per una narrazione del territorio tutta lucana.

Gli uffici regionali che si occupano di Ambiente, Agricoltura e Turismo e l’Apt lavoreranno all’unisono per presentare sulla rete della Tv italiana, e poi sui canali stranieri, alcuni degli angoli più suggestivi e rappresentativi del territorio. “Una Basilicata da scoprire – commentano gli assessori Francesco Fanelli e Gianni Rosa - che fonde alla bellezza del patrimonio naturalistico una cultura millenaria di cui ancora oggi rimangono segni tangibili.

Una Basilicata da promuovere, riprendendo anche un’idea strategica condivisa da tutta la maggioranza di governo”. “Continua la collaborazione fra la Regione Basilicata e la Rai, per far conoscere ad un vasto pubblico le bellezze della nostra regionale”, sottolinea il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.