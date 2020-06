Opere necessarie per sopperire alla mancanza di impiantistica pubblica nell’ambito della gestione dei rifiuti

“La riunione di oggi, incentrata sulla situazione che interessa il territorio di Lauria, segue quella avuta alcune settimane fa con il Comune di Venosa ed è finalizzata ad accelerare le procedure legate alla realizzazione delle opere necessarie per sopperire alla mancanza di impiantistica pubblica nell’ambito della gestione dei rifiuti, tenendo conto del grosso problema del trattamento dell’umido che vede i Comuni costretti a portarlo fuori regione a un costo elevato che purtroppo ricade sui cittadini”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente ed energia, Gianni Rosa, a margine di un incontro sul tema della gestione dei rifiuti relativa al Polo tecnologico situato in località Carpineto di Lauria, convocato in Regione alla presenza del sindaco Angelo Lamboglia, dell’amministratore unico dell’Egrib Canio Santarsiero e dei rappresentanti dell’Arpab e degli uffici regionali competenti.

“L’assessorato in questi mesi sta lavorando per definire questi percorsi avviati da tempo, dal momento che le risorse economiche sono disponibili e gli atti amministrativi sono stati chiusi, in modo da consentire ai Comuni di fornire un servizio strategico sul territorio, mettendo i cittadini lucani nella condizione di beneficiarne. Sburocratizzazione e velocizzazione – ha aggiunto Rosa – sono le parole d’ordine che devono guidare tutti i soggetti in campo quando si parla di opere di pubblica utilità e sono soddisfatto di aver percepito un’adesione a questo approccio nell’incontro odierno che al più presto rifaremo per condividere lo stato di avanzamento delle procedure”.