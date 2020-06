Soddisfazione da parte dell'esponente di Italia Viva Senise Rossella Spagnuolo

E' stata raggiunta oggi l'intesa Stato - Regioni per il riparto dei fondi così destinati: 135 milioni per finanziare i Centri Estivi e 15 milioni di euro per la Povertà Educativa. Entro fine giugno saranno versati direttamente nelle casse dei Comuni. Al Comune di Senise, è stato riconosciuto un finanziamento di €20.143,10 da destinare ad attività per i bambini.

L'esponente di Italia Viva Senise, già Sindaco, Rossella Spagnuolo, esprime soddisfazione per la misura approvata in favore di progetti educativi ed estivi, destinati ai bambini e a Ragazzi della nostra Comunità. 20 mila euro giungono dal Governo al nostro Comune per finanziare tali progetti. Sostenere la ripartenza e fare sostegno alle famiglie, nel rispetto delle norme anti covid è fondamentale.