Diversi nomi e schieramenti che iniziano a formarsi in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre

Sono prossime le elezioni amministrative per il comune di Matera che si terranno il 20 e 21 settembre 2020, ed ecco che fanno capolino le prime indiscrezioni sui futuri candidati sindaci. Il dado non è ancora tratto ma le proposte non mancano, proprio come i nuovi progetti ed interessanti candidature di uomini e donne pronti a scendere in campo per la città dei Sassi per affrontare al meglio la prossima sfida delle Amministrative 2020 con l’obiettivo di guidare in modo efficace l’amministrazione comunale materana. Se per Fratelli d’Italia gira il nome di Giovanni Vizziello, consigliere regionale in carica, per Forza Italia i nomi probabili sono quelli di Giovanni Scarola ed Enzo Acito, altro consigliere regionale in carica. Per la Lega sembra tornare in campo invece Nicola Buccico, noto avvocato penalista e membro della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia. Il centro destra,molto probabilmente, ritroverà in campo anche il partito Cambiamo, di Giovanni Toti con l’imprenditore lucano Nicola Benedetto,che aveva già palesato le sue ambizioni in merito alla conquista del Palazzo di via Aldo Moro.

Per la lista civica Matera Patrimonio Comune, candidata sarà Rosa Mastrosimone, professoressa di diritto già assessore e consigliere regionale e promotrice dell’associazione, la quale offre alla cittadinanza anche l’ipotesi di una valida candidatura rosa. Il Movimento 5 Stelle sembra prediligere la candidatura di Domenico Bennardi, imprenditore attivo anche con l’associazione Muv. La formazione civica Matera Futura, invece, vorrebbe in campo l’ex sindaco Saverio Acito e il deputato Gianluca Rospi, che dovrebbe schierare come candidato sindaco il docente universitario Giovanni Schiuma. La Coalizione Civica per Matera, altra formazione di sinistra, dopo numerose proposte alla fine, gira voce, punterà sul docente universitario Emilio Lastrucci. Matera 2029, il gruppo che fa riferimento al consigliere regionale Luca Braia, dovrebbe affrontare la competizione con il docente di educazione musicale Lindo Monaco mentre Unione Sud vedrà il ritorno in campo dell’astronomo Franco Vespe.



Nel campo del centrosinistra, se dovrà correre da solo, la scelta del PD potrebbe ricadere tra Maridemo Giammetta, Vito Lupo, “braccio destro” del segretario cittadino Cosimo Muscaridola e Salvatore Adduce, tutti volti già noti alla politica materana. Ancora nulla di certo invece in merito alla costituzione di un patto riformista-ecologista-civico con Volt-Socialisti-Verdi-Tempo di Matera. Tra le proposte per la candidatura a sindaco il giornalista Pasquale Doria, il presidente della Fondazione Sassi, Vincenzo Santochirico e la dirigente dell’ufficio sistemi culturali della Regione Basilicata, Patrizia Minardi. Le variazioni a queste ipotesi di certo non mancheranno, ma la certezza degli schemi proposti non si avrà prima del 20 agosto, giorno in cui dovranno essere presentate ufficialmente le liste e da cui si potrà fare una valutazione effettiva degli schieramenti.