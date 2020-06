“La Basilicata, covid free da due settimane, sarebbe la meta perfetta per trascorre giornate di relax"

“Lentamente ci stiamo riprendendo quella normalità che l'emergenza sanitaria degli ultimi tre mesi ci aveva sottratto. I duri sacrifici e i provvedimenti adottati per limitare il diffondersi del virus sembrano aver sortito i loro effetti, se paragonati ad altri paesi europei che hanno adottato provvedimenti meno restrittivi”. Lo sottolinea il consigliere del gruppo M5s, Gianni Perrino, precisando che “Dal 3 giugno scorso hanno riaperto anche gli aeroporti con collegamenti esclusivamente interni mentre, dal prossimo 1 luglio, dovrebbero ripartire i collegamenti internazionali”.

“Questa ripresa della mobilità – afferma Perrino - potrebbe riversare i propri effetti nel settore turistico e una regione come la Basilicata, che è covid free da due settimane, sarebbe la meta perfetta per trascorre qualche giornata di relax. Occorre non farsi trovare impreparati e rendere il più efficiente possibile questa fase di ripresa in maniera tale da dare un minimo di ossigeno all’industria turistica della nostra regione.

Uno degli aspetti che non bisogna assolutamente trascurare è quello dei collegamenti da e per l'aeroporto di Bari Palese che, al momento, risultano sospesi a causa dell’emergenza”. “Riteniamo fondamentale la ripresa di questo servizio nel più breve tempo possibile – conclude il consigliere regionale – per cui abbiamo sollecitato l’assessore Merra attraverso un’interrogazione affinché si adoperi per l’immediata riattivazione del servizio di trasporto su gomma Matera-Aeroporto di Bari Palese A/R.