L'assessore replica a Cifarelli: nostro intento è far sì che il nosocomio ritorni ad essere nei fatti un Dea di I livello

"Il Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata sta procedendo a una ricognizione delle risorse disponibili e a una verifica dello stato dei procedimenti amministrativi finalizzati ad implementare il servizio di radioterapia presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Un atto dovuto, se si tiene conto che esattamente un anno fa il consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Vizziello aveva presentato in Consiglio Regionale una mozione, approvata all'unanimità, diretta ad istituire la radioterapia al Madonna delle Grazie per consentire ai cittadini della provincia di Matera un più facile accesso a prestazioni essenziali delle terapie oncologiche. Un servizio utile anche a contenere i costi della migrazione sanitaria, particolarmente severa per la nostra regione per quello che riguarda le patologie tumorali".

Così l'assessore Rocco Leone, che replica alle dichiarazioni del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli. Leone precisa, inoltre, che è iniziato lo stesso iter per l'ampliamento e ammodernamento del Pronto Soccorso dell'ospedale materano e per la trasformazione dell'ex Dispensario in un Centro di Neuropsichiatria infantile. "Tutto questo in un'ottica di programmazione e riqualificazione del Madonna delle Grazie. La dotazione di branche specialistiche quali la chirurgia toracica e pediatrica faranno sì che il nosocomio ritorni ad essere nei fatti un Dea di I livello. Stiamo creando le condizioni attrattive affinché ai prossimi concorsi per primari partecipino persone di riconosciuta autorevolezza, ricordando a me stesso e a tutti voi che la "medicina" è fatta di uomini. Quindi maggiore qualificazione e maggiore meritocrazia, questa è la nostra stella polare".