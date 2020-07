Send by email

Fiammata con conseguente blocco dell'impianto e attivazione del piano di emergenza interno

In merito a quanto occorso questa mattina al Centro Olio di Viggiano, dove si è verificata una nuova fiammata con conseguente blocco dell'impianto e attivazione del piano di emergenza interno, la Regione Basilicata e l'Arpab, ognuna per le proprie competenze, sono già intervenute per effettuare i dovuti controlli.

Si precisa che la Regione ha integrato, riportando quanto accaduto oggi, la nota già inviata all'Unmig, nella quale sono stati segnalati gli accadimenti verificatisi nei giorni scorsi. Tutte le risultanze dei controlli saranno tempestivamente rese pubbliche. Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa.