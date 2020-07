Soddisfazione del Gruppo Lega Maratea per l'interesse dimostrato dalla regione e dall'assessore Merra

Ci sono momenti in cui una comunità cittadina deve sapersi stringere attorno a chi vive una situazione di disagio e difficoltà, soprattutto quando quel disagio e quelle difficoltà sono prodotti da imperdonabili ritardi di natura burocratica e amministrativa. La Lega di Basilicata è un partito di comunità e di territorio che sa interpretare questi momenti e interviene sempre dalla parte dei cittadini e in particolare nelle situazioni di malessere. Per queste ragioni il Gruppo Lega Maratea comunica la propria soddisfazione per la concreta disponibilità manifestata dalla Regione Basilicata, prontamente interessata dai rappresentanti del partito in Regione, in merito al problema relativo allo sgombero di numerose famiglie del Rione Giardelli di Maratea.

Nel prendere atto di un sereno dialogo con l'amministrazione comunale che investe sia il tema delle soluzioni proposte, anche in discontinuità con il passato, che quello del sostegno economico alle citate famiglie, la Lega di Maratea è certa che il Governo Regionale, l'Assessore alle Infrastrutture, Merra ed il Consigliere della Lega, Dina Sileo, sensibilizzati sulla vicenda, sapranno dare pronta risposta e sostenere l’iniziativa del partito a disposizione dei cittadini e delle famiglie che stanno vivendo una problematica sociale ed economica particolarmente delicata.