Le due delegazioni si sono riunite in vista delle imminenti amministrative

In vista dell prossima tornata elettorale i coordinamenti cittadini di Lega-noi con Salvini e Fratelli d’Italia, a seguito di ampia condivisione ritengono di avviare un dialogo costruttivo con Forza Italia al fine di verificare se sussistono le condizioni per intraprendere il percorso naturale e costituire il centro - destra.

I sottoscrittori della presente considerano imprescindibile l’appartenenza a detta area politica per poter costruire una squadra vincente che si ponga come alternativa al centro sinistra ed alla precedente esperienza amministrativa - conclusasi in malo modo - non disdegnando eventuali contributi rivolti alla crescita culturale ed economica provenienti dalla Società Civile.



Il segretario di FdI. Giuseppe Gigliuto

Il segretario della lega noi con Salvini Giovanni Valentino