Più uomini e più mezzi nei lotti della statale 658 fra Atella e Barile. Si lavorerà anche nel mese di agosto

"Da lunedì si intensificheranno i lavori lungo la Potenza-Melfi, precisamente all'altezza dei lotti 3 e 4 tra Barile e Atella". Lo annuncia l'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra. "Più uomini e più mezzi per dare un'accelerata agli interventi che interessano un'arteria cruciale per la viabilità lucana", precisa la rappresentante dell'esecutivo regionale, che aggiunge: "Nelle prossime settimane i lavori continueranno senza sosta.

In virtù degli accordi presi con Anas ho infatti richiesto di incrementare gli sforzi soprattutto nel mese di agosto, ritenendo - sottolinea l'assessore - che sia un periodo favorevole per rispettare i termini di consegna, considerata la possibile diminuzione dei volumi di traffico per via delle ferie. Bisogna rispettare la tabella di marcia, mantenere gli impegni e concludere gli interventi quanto prima. I mesi estivi - conclude Merra - devono risultare particolarmente proficui dal punto di vista dell'avanzamento dei cantieri".