Solidarietà è stata espressa dall'assessore Francesco Cupparo, anche a nome del collega di giunta Rocco Leone, al sen. Giuseppe Moles che ha ricevuto una lettera di minacce. Nel ricordare che nelle scorse settimane una lettera di minacce di morte è stata fatta recapitare al sen. Maurizio Gasparri, Cupparo evidenzia che "da tempo gli esponenti politici di Forza Italia sono nel mirino di attacchi e di minacce frutto del clima di odio e rancore che è alimentato da ambienti politici e sociali e trova terreno fertile in atteggiamenti di protesta estrema.

Sono episodi che fanno male alla democrazia e alle istituzioni e che necessitano di una ferma risposta da ogni parte politica e di tutte le organizzazioni sociali. Il nostro coordinatore regionale, che può contare sul sostegno di tutti i dirigenti, iscritti ed elettori di Forza Italia, sono convinto, saprà reagire in primo luogo intensificando il suo lavoro in Senato e in Basilicata per il bene delle nostre comunità".