Investire nella ricerca e nell’innovazione nello stabilimento Fca di Melfi

“L’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento Fca di Melfi, con lo spostamento della Jeep Compass ibrida elettrica dal Messico in Italia è la diretta conseguenza di una interlocuzione serrata fra il governo regionale e i vertici dell’azienda che ha portato al contratto di sviluppo con effetti di straordinaria importanza almeno su quattro fronti: quello occupazionale, quello economico, in particolare sulle imprese dell’indotto, quello ambientale, e quello sulla ricerca e innovazione”. Lo afferma il presidente della Regione, Vito Bardi, che si dice “estremamente soddisfatto per il risultato guadagnato dalla Basilicata perché pone le basi di una nuova, proficua e più solida relazione fra l’azienda e il territorio”.

Particolarmente importante per Bardi è proprio il capitolo relativo “al ruolo sempre più centrale e strategico che abbiamo voluto ritagliare al Campus per l’Innovazione del manufacturing di Melfi per passare dalle auto ibride a quelle con propulsione puramente elettrica”. “Investire nella ricerca e nell’innovazione proprio qui a Melfi – conclude Bardi - significa porre le basi per consolidare e rafforzare la presenza di Fca in Basilicata dando prospettive più certe ai lavoratori e all’intero sistema dell’automotive lucano destinato a diventare sempre di più un’eccellenza in Italia e nel mondo”.