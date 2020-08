Interventi di all’allargamento e messa in sicurezza della strada, calcolati per 1,1 milioni di euro

Il Circolo PD di Scanzano Jonico esprime entusiasmo e sostegno al presidente della provincia Piero Marrese per la programmazione di interventi di tutela e di messa in sicurezza della viabilità provinciale, in particolar modo della strada provinciale 73 (ex SP Scanzano Lido Torre), che collega Scanzano Jonico al lido. Sono sotto gli occhi di tutti le condizioni di questa strada che non è percorsa dai soli scanzanesi ma anche da turisti che dal resto della provincia e della regione, se non da fuori, si recano in gran numero, nel periodo estivo, alle nostre spiagge. Si tratta di interventi finalizzati all’allargamento e alla messa in sicurezza della strada, calcolati per 1,1 milioni di euro, a fronte di una spesa complessiva di più di 4 milioni di euro.

È, quella che si presenta, un’occasione importante per la riqualificazione della Scanzano-Mare Lido, quella stessa strada che rappresenta l’unico accesso alle strutture ricettive e ai lidi del nostro comune per migliaia di turisti, che necessita del supporto di tutte le forze che hanno a cuore il nostro paese: non si tratta, infatti, di perseguire un mero fine economico in termini di appetibilità del territorio e delle spiagge, e quindi di capacità di attrazione dei turisti, ma di garantire la sicurezza di quanti percorrono una strada che ha visto fin troppi sinistri stradali, talvolta anche mortali. Per questo motivo, non possiamo che invitare il nostro concittadino, il consigliere regionale Pasquale Cariello, a farsi promotore di questo progetto affinché possa ricevere il giusto sostegno in sede regionale ed essere così realizzato nel più breve tempo possibile.

Il Circolo PD di Scanzano Jonico

Partito Democratico Scanzano Jonico