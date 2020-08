A indicare Guida come candidato sindaco sono stati alcuni gruppi civici della città

È Antonio Guida, medico odontoiatra, il candidato sindaco del progetto civico che sarà presente alle prossime elezioni amministrative di settembre a Tursi. A indicare Guida come candidato sindaco sono stati alcuni gruppi civici della città di Pierro che hanno puntato su una persona autorevole e con indiscusse capacità di dialogo e mediazione. In un momento storico delicato come quello che la città di Tursi sta affrontando, l’amministrazione in carica ha infatti dichiarato il dissesto finanziario dell’ente il 16 luglio 2020, la figura di Guida è stata indicata perché di garanzia e dalle indiscutibili qualità morali.

Infatti, altri due papabili candidati sindaci come Maria Anglona Adduci e Leandro Domenico Verde con un gesto di grande maturità politica hanno fatto un passo indietro, mettendo da parte ambizioni personali e trovato subito la convergenza su Guida. Il progetto civico messo in campo è aperto, libero e inclusivo e sta già raccogliendo l’adesione di altri esponenti della società civile che intendono mettere a disposizione energie e impegno per riportare al centro dell’azione politica il bene della comunità tursitana.