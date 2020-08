Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Da circa un mese è un senzatetto costretto a dormire nella sua auto

Lui è Salvatore, 47 anni di Scanzano Jonico e da circa un mese è un senzatetto, costretto a dormire nella sua auto. Le condizioni igienico-sanitarie e le sue condizioni di salute non gli permettono ancora a lungo di poter vivere così, ha bisogno di accoglienza. Aiutiamolo a cercare un alloggio, anche provvisorio e non necessariamente nel territorio di Scanzano.

Qualcuno di buona volontà, tramite il suo legale, si è attivato per una raccolta fondi per garantirgli un tetto e beni di prima necessità. Le istituzioni, già attenzionate, devono intervenire al più presto e farsi carico di questa situazione, anche quando non sono passerelle politiche, altrimenti il tema sociale rimane uno slogan da campagna elettorale.

Gruppo politico Scanzano Libera

Giacco Sabino Rocco

Merlo Maria Giovanna