La squadra al momento è composta da sei liste civiche e lancia l’Open Call “Matera e Futuro”

Si allarga la coalizione a sostegno del progetto Matera, Sempre Insieme del candidato sindaco Rocco Luigi Sassone che, oltre alla propria lista civica ed alle liste partitiche, accoglie come sesta forza la lista civica “Matera Patrimonio Comune” che ha accettato, unitamente a tutte le altre componenti di area, di recepire i principi che antepongono l’interesse generale ad ogni interesse personale e pianificare strategie di governo efficienti ed efficaci, candidando a sindaco di Matera un professionista scelto tra la società civile, producendo così un storico passo in avanti in merito alle indicazioni partitiche cui generalmente tutti siamo abituati. A guidarla, in rappresentanza dei sostenitori del polo civico, sarà Rosa Mastrosimone.

La lista sarà composta da concittadine e concittadini in grado di rappresentare ogni componente della nostra città, i loro problemi e le proprie istanze, molto spesso poco attenzionate, grazie all’esperienza ed alla capacità di ascolto. Il candidato sindaco Sassone ha sottolineato il lavoro che svolgerà la lista civica “Matera Patrimonio Comune” “allargando ulteriormente la coalizione con un contributo molto forte e profili eterogenei. Ringrazio Rosa, persona di profondo valore professionale e umano che ha anteposto le proprie ambizioni a quelle di affetto per la propria città.” Rosa Mastrosimone dichiara: ““La lista si compone di persone in grado di rappresentare efficacemente le istanze e le aspettative di ogni categoria sociale della nostra città ad oggi poco rappresentate.

Con Rocco Sassone condivido obiettivi e prospettive che mirano a fare di Matera una città intelligente, dinamica, solidale e sostenibile. Ho deciso di far parte di un progetto strutturato e lungimirante e sono certa di aver trovato in Rocco una persona che, come me, tiene realmente all'importanza dell'ascolto, alla crescita della città e ai valori più autentici che ci appartengono". Nelle prossime 48h sarà attiva l'Open Call "Matera e Futuro" aprendo a chiunque voglia contribuire attivamente al progetto di cambiamento, divenendo parte integrante della nostra sfida per Matera, con la certezza che il nostro entusiasmo, le nostre competenze e le nostre idee rappresenteranno uno shock propulsivo per tutte le aree sociali in apparente necrosi. Partecipa, ti aspetto.