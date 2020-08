Una coalizione promossa dal M5S Materano a cui hanno aderito anche liste civiche e partiti

Si è presentata oggi la coalizione politica a sostegno di Domenico Bennardi candidato sindaco. Una coalizione promossa dal M5S Materano a cui hanno aderito anche liste civiche e partiti, VOLT; Matera 3.0, Verdi e PSI. Alla conferenza stampa erano presenti rappresentanze di tutte le forze coinvolte. "Non riesco a trattenere l'entusiasmo" ha riferito Domenico Bennardi, "oggi vi presentiamo il futuro della città, un futuro di coraggio, di libertà e onestà. Ci siamo ritrovati nel programma e nella voglia di discontinuità col passato. Intendiamo proporre un nuovo concetto di sviluppo del territorio, di economia circolare, che passa attraverso la tutela dell'ambiente, ma anche la tutela dei lavoratori, delle lavoratrici, delle imprese. Abbiamo bisogno di rimettere in moto il tessuto produttivo, abbiamo bisogno di rimettere in modo anche una socialità per una città inclusiva.

Ovvero una città che si sforza di garantire a tutti i cittadini di accedere a quelle risorse di base, ai servizi sociali, all'istruzione, al lavoro, alla vita sociale e culturale, ma anche per perseguire quel proprio diritto al benessere e alla felicità, sempre nel rispetto delle regole e delle libertà altrui." Oltre a Bennardi, hanno parlato Raffaele Tantone dei Socialisti, soffermandosi sulle politiche sociali e a salvaguardia delle periferie e del bilancio partecipato. Mario Montemurro dei Verdi sui temi dell'ecologia politica e dell'ambiente, Eustachio Follia sul percorso di partecipazione e raccolta di idee condotto in città e Giuseppe Sarli su innovazione. Tutti si sono trovati nelle idee espresse dal programma pentastellato, per il quale hanno offerto contributi e sono pronti a sostenere il percorso di Bennardi, quale candidato sindaco dell'intera coalizione. Il dialogo con le forze politiche della città, ha concluso Bennardi è ancora aperto, con chi volesse riconoscersi nel programma e nelle idee proposte, a patto che si confermi fattivamente l'idea di perseguire discontinuità.