Una tornata elettorale di assoluto interesse quella che si appresta a vivere la cittadina sinnica

Si terranno i prossimi 20 e 21 settembre 2020 le elezioni Amministrative a Senise. I cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il proprio consiglio comunale, dopo il commissariamento avvenuto nell'aprile del 2019, dopo lo scioglimento per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri. L'ultima volta che i senisesi sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali, era l'11 giugno 2017. In campo tre liste, che si daranno battaglia per amministrare la cittadina in riva al Sinni.

Lista “Impegno comune per Senise e il territorio”

Candidato Sindaco: Giovanni Asprella

Candidati consiglieri:

Petruccelli Giuseppe Nicola

Bellusci Egidio

Castronuovo Maria Giuseppa

Di Sanzo Giovanna

Gazzaneo Filippo Mario Salvatore

La Trecchiana Domenico

Lista Maria

Marino Rosario

Roseti Armando Francesco (detto Dino)

Sassano Valeria

Simeone Antonella Patrizia Anna

Uccelli Giuseppe

Lista “Senise nel futuro”

Candidato sindaco: Giuseppe Castronuovo

Candidati consiglieri:

Bellusci Eleonora

Cicchelli Teodora

Cristiano Stefania

Falcone Alessandro

Fucci Gerardo Maria

Latronico Giuliana

Lauria Felicia

Marranchiello Francesco

Palazzo Francesco

Ponzio Giuseppe

Rossi Giuseppe (detto Pino)

Tuzio Antonio

Lista “Senise nel cuore”

Candidato sindaco: Ponzio Mario Domenico

Candidati consiglieri:

Lista Riccardo

Roseti Federico

Benestà Giancarlo

Mozzarella Enrico

Saponara Cristian

Cascini Rossella

Ponzio Valentina

Sebai Yasmine