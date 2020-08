Fatti e concretezza prendono il posto delle parole e delle vacue promesse dei governi regionali passati

“L’atavica problematica per l’accoglienza dei lavoratori migranti ubicati nella zona di Palazzo San Gervasio per la raccolta del pomodoro avrà a giorni una soluzione positiva - dichiara il consigliere Piergiorgio Quarto - grazie al risolutivo intervento della Giunta Regionale diretta dal Presidente Bardi e alla concreta e fondamentale opera del Direttore Generale Regionale Dott.ssa Maria Teresa Lavieri i sopra menzionati lavoratori non verranno più abbandonati al loro destino. Riceveranno accoglienza e dovuta assistenza presso l’ex tabacchificio di proprietà regionale di Palazzo San Gervasio.

Si è riusciti infatti a rendere in brevissimo tempo operative decine di delibere regionali per creare la disponibilità di oltre 220 posti letto. Parliamo di un centro opportunamente organizzato con struttura debitamente attrezzata con reti,materassi,tavolini e tutto quanto necessario per rendere umana la permanenza di questi lavoratori per il periodo della raccolta delle colture stagionali. Non più raminghi e solitari in fatiscenti casolari della zona ma fatti soggiornare adeguatamente in un complesso con la presenza anche di idonee strutture sanitarie e la vigilanza costante delle forze dell’ordine.

Solidarietà,collaborazione, rispetto per questi lavoratori il cui contributo è fondamentale per la sopravvivenza dell’agricoltura lucana. Ennesima testimonianza questa di un importante problematica portata a risoluzione dalla coalizione lucana regionale di centro-destra - continua Quarto - Una menzione, un grazie particolare meritano poi i tanti lavoratori della Regione Basilicata che con abnegazione e forte spirito di sacrificio, in pieno agosto, sono stati impegnati in ore di lavoro supplementare rispetto ai turni ordinari, e cosi’ facendo hanno reso possibile la buona riuscita dell’intera operazione”.

Silvia Silvestri