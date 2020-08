19 le liste presentate entro le ore 12 di ieri 22 agosto è che concorreranno per le elezioni comunali

6 liste a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone, 4 liste a sostegno del Candidato sindaco Domenico Bennardi, 1 lista a sostegno del candidato sindaco Luca Braia, 2 liste a sostegno del candidato sindaco Pasquale Doria, 5 liste a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma, 1 lista a sostegno del candidato sindaco Nicola Trombetta. A Matera sono 19 le liste presentate entro le ore 12 di ieri 22 agosto è che concorreranno per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020, a sostegno dei candidati sindaci Rocco Sassone Domenico Bennardi, Luca Braia, Pasquale Doria, Giovanni Schiuma e Nicola Trombetta. Le liste sono esaminate in queste ore dalla commissione elettorale per ricevere l’approvazione definitiva, necessaria per la partecipazione alle elezioni comunali. Al Comune di Matera sono state presentate 4 liste a sostegno del Candidato sindaco Domenico Bennardi (Movimento 5 Stelle, Europa Verde-Psi, Matera 3.0 – uniti con Bennardi Sindaco” e Volt), 1 lista a sostegno del candidato sindaco Luca Braia (Matera 2029), 2 liste a sostegno del candidato sindaco Pasquale Doria (Matera civica e Matera libera), 6 liste a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, “Cambiamo Matera-Il popolo della famiglia-Idea popolo e libertà” che fa riferimento all’imprenditore Nicola Benedetto, “Matera, sempre insieme” che fa riferimento al candidato sindaco Rocco Sassone, “Matera Patrimonio Comune” che fa riferimento a Rosa Mastrosimone), 5 liste a sosegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma (Matera Futura, Matera per Giovanni Schiuma, Innoviamo Matera, che fa riferimento a Pasquale Stella Brienza, Programma Matera, che fa riferimento all’attuale sindaco Raffaello De Ruggieri e Partito Democratico) 1 lista a sostegno del candidato sindaco Nicola Trombetta (Liberi).

Di seguito i candidati consiglieri delle 19 liste presentate e i relativi candidati sindaci

6 LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO ROCCO SASSONE

I candidati consiglieri comunali di “Cambiamo Matera-Il popolo della famiglia-Idea popolo e libertà” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Damiano Abbate, Antonio Aicale, Massimo Ambrosecchia, Angelino Giovanni, Giuseppe Bitondo, Monica Caiata, Nicla Carbone, Cesare Carriero, Antonio Chietera, Marco Cifarelli, Antonio Elettrico, Alessia Ferrone, Marilù Fiore, Angela Franchini, Ivana Giudice, Elisabetta Grassano, Vito Iacovazzi, Stefania Lamacchia, Vito Pietro Lo Porcaro, Fortunato Martoccia, Antonella Mastrodomenico, Alessandra Melandri, Rocco Lopatriello, Rosa Padula, Francesco Pantone, Giuseppe Rutigliano, Raffaele Schiuma, Valeria Singetta, Nicola Vicenti, Giovanni Siben, Liliana Zappacosta, Alessandro Filippetti

I candidati consiglieri comunali di Fratelli d’Italia (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Anna Grazia Armaiuoli, Vita Maria Bitondo, Tommaso Bottarini, Rocco Michele Buccico, Raffaella Calia, Marco Cancelliere, Paola Casamia, Giuseppe Cibelli, Gianmarco Cisterna, Cosentino Marianna, Cristallo Grazia, Erminia D’Adamo, Anna Rita D’Agostino, Rosita Di Pede, Angela Fiore, Gerardo Giuseppe Garipoli Fortunato, Rodolfo Giampietro, Annamaria Guerricchio, Anna Stella Iacovone, Sergio Laterza, Maria Paola Logiudice, Giuseppe Marraudino, Francesca Montemurro, Mario Morelli, Bruna Nicoletti, Giuliano Paterino, Anna Rita Riccardi, Virginia Salomne, Vito Sasso, Gianvito Tagliente, Maria Bruna Tataranni, Toto Augusto.

I candidati consiglieri comunali di “Forza Italia Berlusconi per Matera” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Nicola Antezza, Mariabruna Appio, Alessandro Assini, Maria Barbaro, Angelo Bianco, Silvana Bianculli, Marcella Annunziata Casamassima, Nicola Casino, Michele Colucci, Bruna Contini, Daniele Coretti, Maria Luisa Defilpo, Eustachio Dilena, Roberto Di Pede, Maddalena Giocoli, Alessandro Lascaro, Chiara Lenoci, Luciano Loschiavo, Donato Malcangi, Doriano Manuello, Walter Marchionna, Giovanna Pia Mascolo, Angelo Montemurro, Paola Odoroso, Claudio Pedicini, Sabrina Pisciotta, Vanni Pizzulli, Severino Rosiello, Antonella Sasso, Carolina Scavone, Lia Trivisani, Adriana Violetto.

I candidati consiglieri comunali della Lega Salvini Basilicata (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Vito Amore, Chiara Andrisani, Lucia Bartolomeo, Pietro Bozza, Valeria Carlucci, Michele Carmine Cantarella, Canterino Claudia, Nadia Cicala, Dominique Cerrone, Cosimo Damiano Cinnella, Olimpia Di Cuia, Annalisa De Michele, Cataldo Di Pede, Pierluigi Diso, Giuseppe Di Trani, Domenico Fittipaldi, Nicola Mario Fraccalvieri, Daniele Eustachio Fragasso, Marisa Laterza, Maria Bruna Licchelli, Francesco Lisurici, Rocco Lombardi, Anna Lucia Manicone, Gianvito Mantarano, Rossella Florence Maragno, Giovanni Morelli, Eustachio Montemurro, Gianfranco Onofrio, Saverio Riccardi, Francesco Paolo Santospirito, Giovanni Tortorelli, Mariantonietta Vasti.

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera Patrimonio Comune” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Rosa Mastrosimone, Roberto Abbatino, Francesco Paolo Appio, Giancarmine Benedetto, Aldo Buonsanti, Milena Ciaurro, Francesco Cifarelli, Simona Corvino, Mariella Di Gioia, Michela Falappi, Assunta Federico, Francesco Ferorelli, Paolo Flumero, Gianluca Gialdino, Antonio Giordano, Rosa Maria Gravinese, Claudio Fabio Ingusci, Sandra Lerose, Giovanni Lesce, Bruno Manicone, Francesco Paolo Morelli, Angela Natale, Patrizia Paolicelli, Francesco Paradiso, Salvatore Domenico Passarelli, Eustachio Pietracito, Emanuele Rubino, Annunziata Santochirico, Simeone Tralli, Raffaella Taratufolo, Domenico Porcari e Francesco Paolo Di Cuia.

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera, sempre insieme” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Maria Piera Sarra, Stefania Colucci, Angelo Lapolla, Piergiorgio Di Bari, Francesco Paolo Losito, Paola Saraceno, Roberto Suriano, Lucrezia Andrisani, Bruno Paolicelli, Nadia Zangone, Francesco Grossi, Nunzio Nicola Ambrosecchia, Maria Tremamondo, Giuseppe Duni, Maria Linda Cuscianna, Paolo Antonio Vizziello, Nettino Antonio Moliterni, Giuseppe Bollettino, Marco Vitale, Pasquale Andriotti, Annamaria Colonna, Francesco Paolo Dottorini, Rossella Cetani, Roberto Lezzi, Filomena Galagano, Nicola Santeramo, Anna Montemurro, Maria Antonietta Di Pede.

4 LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO DOMENICO BENNARDI

I candidati consiglieri comunali della lista Europa Verde-PSI (a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi): Anna Maria Altieri, Mario Montemurro, Roberto Acquasanta, Eustachio Vincenzo Altieri, Nicola Andrisani, Massimo Andrisani, Carlo Bonelli, Angelo Raffaele Coretti, Michelle Cristine De Freitas Souza, Gianfranco De Palo, Maria Teresa De Rosa, Alessandro De Ruvo, Pasquale Di Pede, Manuela Festa, Pietro Galeazzo, Angela Michela Giordano, Mimma Bruna Giovinazzo, Cosimo Damiano Iacovone, Iosca Biagio, Antonio Lamacchia, Rocco Lopergolo, Alessandro Montemurro, Giuseppe Montemurro, Imma Nardandrea, Gabriella Pizzolla, Biagio Plasmati, Mariodilia Romano, Paola Scalcione, Mariangela Scarangella, Lucia Anna Stigliani, Antonio Federico Stramiello, Angela Rita Vizziello

I candidati consiglieri comunali della lista “Matera 3.0 – uniti con Bennardi Sindaco” (a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi): Oriana Adorisio, Nunzio Barbafolta, Rocco Carone, Nadia Della Chiara, Paola D’Ercole, Rosa Miriam Di Lecce, Arianna Festa, Francesco Gambetta, Francesco Paolo Grieco, Eustachio Latorre, Giovanni Paolo Laurieri, Giuseppe Losignore, Elena Matera Santochirico, Vito Mercadante, Salvatore Romano, Francesco Rondinone, Felicia Rubino, Cinzia Scarciolla, Rocco Scattino, Santina Ines Schiavone, Pasquale Spina, Anna Giacinta Stella

I candidati consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: Domenico Bennardi, Nicola Nicoletti, Luigi Luca De Marco, Filomena Tosti, Mimma Carlucci, Anna Teresa Ramundo, Immacolata Milia Parisi, Angela Caldarola, Antonio Materdomini, Nunziata Di Santo, Francesco Ettorre, Emanuele Tralli, Michele Paolicelli, Vittorio Papapietro, Tiziana De Palo, Leonardo Rubino, Filomena Fiore, Gianfranco Losignore, Marilena Amoroso, Michele Centonze, Nicola Stifano, Maria Rosaria Rizzi, Carmine Carpentieri, Emanuele Pilato, Roberto Coretti, Francesco Salvatore, Francesco Paolo Pizzilli.

I candidati consiglieri comunali della lista “Volt Matera” (a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi): Alberto Acito, Francesco Paolo Ambrosecchia, Nunziatina Caldone, Stefania Calia, Giuliano Cotrufo, Andrea Davide Corrado, Claudio D’Ercole, Marilisa D’Ercole, Paolo Francesco Di Lecce, Stefano Fusillo, Nunzia Gambetta, Nicola Locuratolo, Giuseppe Loperfido, Ottavio Lunati, Liborio Silvio Nicoletti, Donato Michele Paterino, Santa Pellegrino, Maria Pistone, Angelo Racanelli, Mariangela Tataranni, Remo Terrone, Mariacristina Visaggi, Maria Pina Mazzei, Alessia Martemucci, Domenico Rizzi, Vito Michele Cifarelli.

1 LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO LUCA BRAIA

I candidati consiglieri comunali della lista “Matera 2029” (a sostegno del candidato sindaco Luca Braia): Annunziata Antezza detta Nunzia, Vincenzo Bilancia, Pasquale Carone, Nunzia Cesarino, Nicola Cristallo, Nicola Di Munno, Dubla Gerardo detto Gino, Antonio Esposito, Giovanna Fabrizio, Antonio Filocamo detto Nino, Claudio Fontanarosa, Bruno Fortunato, Rosanna Gagliardi, Giorgio Galato, Luca Gnurlandino, Ernesto Andrea Grieco, Maria Guerricchio, Maria Logallo, Giacomo Bruno Lorusso, Michele Losignore, Pietro Mango, Antonella Piliero, Brigida Plasmati, Massimiliano Taratufolo, Annese Lucia, Luciano Colella

2 LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO PASQUALE DORIA

I candidati consiglieri comunali di Matera civica (a sostegno candidato sindaco Pasquale Doria): Teresa Rosanna Ambrico, Andrisani Emanuele, Antonietta Arete, Giuliana Armento, Biagio Buono, Francesca Conte Rosito, Giuseppe Cotugno, Michele De Simmeo Serafina Di Liddo, Cataldo Di Pede, Giuseppina Difonzo, Michele Fanelli, Giuseppe Fensore, Franco Galtieri, Anna Bruna Guida, Carmela La Padula, Roberta Lapadula, Orazio Licciardello, Antonio Lopergolo, Ina Macaione, Francesco Paolo Manicone, Isabella Marchetta, Vincenzo Matera, Carlo Michele Antonio Melodia, Francesco Paolo Mongiello, Roberto Montanari, Liana Petralla, Antonio Sansone, Giambattista Saponaro, Giovanni Sarra Giovanni, Arcangelina Savino, Maristella Trombetta.

I candidati consiglieri comunali di Matera libera (a sostegno candidato sindaco Pasquale Doria): “Mario Rosario Andrisani, Veronica Belfiore, Francesca Bove, Giuseppe Canterino, Scipione Cardinale, Angelo Giuseppe Cataldi, Lucia Ciuffreda, Giuseppe Clemente, Emanuele Dadamo, Maria D’Amati, Vincenzo Luigi Ferrara, Antonella Giordanelli, Antonio Natalino Gualtieri, Maria Gabriella Di Marsico, Luciano Mario Pio Festa, Antonio Fiore, Ida Maria Largo, Emanuele Lionetti, Giovanni Martemucci, Carolina Mennella, Raffaele Paolicelli, Giuseppe Paradiso, Sara Sanrocco.

5 LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO GIOVANNI SCHIUMA

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera Futura” (a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma): Vincenzo Aiello, Saverio Bonelli, Bruna Carlucci, Chiara Di Marsico, Francesco Dragonetti, Giuseppina Fiore, Antonella Grassani, Angelo Gravela, Giovanni Gravela, Vincenzo Iacovone, Valeria Labriola, Melania Lapolla, Francesco Paolo Lasala, Ilenia Melodia, Antonia Moramarco, Mercedes Ortiz, Timoteo Papapietro, Giovanna Patruno, Francesco Paolo Porcari, Eustachio Vincenzo Volpe, Ida Zero

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera per Giovanni Schiuma sindaco” (a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma): Marina Susi, Roberto Linzalone, Giuseppe Basile, Eligio Maria Di Taranto, Gianfranco De Mola, Donato Tataranni, Valerio Lerro, Celeste De Fina, Giuseppe Gravela, Genni Caiella, Marzio Muscatiello, Paolo Loperfido, Gaetano Coretti, Lidia Silecchia, Giuseppina Conte, Laura Scarciolla, Pietro Dattoli, Giacinta Papapietro, Francesco Adorisio, Giuseppe Morelli, Graziano Leo Salvaore Pesare, Margherita Epifania, Anna Maria Riefolo, Marcello Santantonio, Immacolata Angelastri, Antonio Larotonda, Mario Espedito Armaiuoli, Giuseppe Olivieri, Rosa Nicoletti, Anita Menzella, Francesca Chisena.

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Innoviamo Matera” (a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma): Scipione Cardinale, Irene Cascione, Addolorata Doris Cavallo, Rosanna Chetti, Miriana D’Adamo, Gianluca Decicco, Pasquale Dichio, Anna Maria Fabrizio, Renato Favilli, Vincenzo Fiore, Paolo Fortunato, Ferdinando Gaudiano, Domenica Labarile, Michelangelo Mancini, Margherita Marraudino, Michele Mazzilli, Francesco Montemurro, Giuseppe Muscaridola, Cosmo Ninni, Antonio Paolicelli, Francesco Paolo Papapietro, Giovanni Paradiso, Emanuele Pietracito, Michele Angelo Pirrone, Nicola Porcari, Giovanni Filippo Rondinone, Caterina Salvigni, Caterina Sarra, Francesco Scalcione, Carmela Stasi, Grazia Stella, Tommaso Zaccaro

I candidati consiglieri comunali del Partito Democratico” (a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma): Antonella Bamundo, Genoveffa Capuzzi, Graziana Carlucci, Nunzia Cinnella, Angelo Raffaele Cotugno, Daniela Carmen Coscia, Alessandra D’Angelo, Tiziana Di Cuia, Maria Di Pede, Rocco Festa, Francesco Paolo Gaudiano, Pietro Iacovone, Giovanna Ciriaca Di Cuia, Tommaso Mariani, Augusto Martemucci, Vincenzo Menzella, Antonio Morelli, Maria Natale, Tommaso Perniola, Natale Petragallo, Maria Bruna Plasmati, Carmine Alba, Simona Reale, Marcangelo Rizzi, Pasquale Romanelli, Rossella Rubino, Alessandro Santorufo, Giuseppe Tragni, Carmen Turcanu, Valeria Viti, Vito Lupo

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Progetto Matera” (a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma): Raffaello De Ruggieri, Giuseppe Antonio Badalà, Giuseppe Capolupo, Michele Casola, Rosa Francesca Curci, Nicola Cuscianna, Rocco Claudio Ferrara, Giovanni Fontanarosa, Antonio Fortunato, Immacolata Gaudiano, Domenica Labriola, Luigi Laterza, Bruna Miglio, Nicoletta Montesano, Giuseppina Nuzzolese, Simona Orsi, Nevia Roberti, Angela Ruggieri, Luciano Sardone, Anna Rita Urso, Maria Teresa Vena, Eustachio Domenico Vinciguerra

1 LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO NICOLA TROMBETTA

I candidati consiglieri comunali della lista “Liberi” (a sostegno del candidato sindaco Nicola Trombetta): Maria Abbatino, Nahed Ahmed, Carmela Balestra, Francesco Braia, Fernando Umberto Calia, Antonio Cappiello, Salvatore Caputo, Maria Carone, Anna Bruna Cascione, Giuseppe Ciaramella, Eustachio Cuscianna, Piervito Michele Di Cecca, Franca Disisto, Michele Fabrizio, Filomena Flumero, Annunziata Giglio, Grazia Grande, Najat Labid, Raffaele Lagalante, Gaspare L’Episcopia, Felice Lisanti, Francesco Paolo Loperfido, Michelangelo Marcosano, Annunziata Manicone, Nicola Monaco, Tommaso Nuzzolese, Caterina Panzetta, Carmelo Giuseppe Pentasuglia, Michele Ruggieri, Luciano Ruggieri, Benedetta Tralli, Giuseppe Vinciguerra.

