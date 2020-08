Rimangono in corsa due delle tre liste presentate. La ricusazione riguarda irregolarità nella raccolta firme

Rimangono due le liste in corsa per le amministrative comunali di Senise dove, ai nastri di partenza, ne erano state presentate tre con una di esse, la lista “Senise nel cuore” con a candidato sindaco Domenico Mario Ponzio. La ricusazione sarebbe dovuta dalla mancata autenticazione delle firme necessarie per la presentazione delle liste.

Rimangono due, quindi, i contendenti alla carica di sindaco e sono Giovanni Asprella per la lista “Impegno comune per Senise e il territorio” e Giuseppe Castronuovo per la lista “Senise nel futuro”. Si tratta di due ex sindaci che presentano liste civiche in cui corrono ex amministratori e giovani che non si sono mai cimentati con la politica.

Riportiamo di seguito le liste e i candidati a sindaco.

Lista “Impegno comune per Senise e il territorio”

Candidato Sindaco: Giovanni Asprella

Candidati consiglieri:

Petruccelli Giuseppe Nicola

Bellusci Egidio

Castronuovo Maria Giuseppa

Di Sanzo Giovanna

Gazzaneo Filippo Mario Salvatore

Latrecchiana Domenico

Lista Maria

Marino Rosario

Roseti Armando Francesco (detto Dino)

Sassano Valeria

Simeone Antonella Patrizia Anna

Uccelli Giuseppe

Lista “Senise nel futuro”

Candidato sindaco: Giuseppe Castronuovo

Candidati consiglieri:

Bellusci Eleonora

Cicchelli Teodora

Cristiano Stefania

Falcone Alessandro

Fucci Gerardo Maria

Latronico Giuliana

Lauria Felicia

Marranchiello Francesco

Palazzo Francesco

Ponzio Giuseppe

Rossi Giuseppe (detto Pino)

Tuzio Antonio