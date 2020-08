Il campanile del Duomo considerato non rappresentativo della città: è solo un simbolo religioso

Ammesse le 19 liste presentate a Matera per le prossime elezioni amministrative ma ai responsabili di 5 liste, delle 19 presentate, è stato chiesto di modificare il logo grafico poiché quello iniziale presentava a giudizio della commissione simboli religiosi non consentiti, nello specifico, la Cattedrale di Matera, seppur per alcuni era rappresentata senza croce o come parte di uno skyline.

La modifica è stata pretesa per le liste di Matera 3.0 che sostiene il candidato sindaco Domenico Bennardi, Matera Patrimonio Comune che sostiene il candidato sindaco Rocco Sassone e due liste civiche, Materafutura per Giovanni Schiuma sindaco, Matera per Giovanni Schiuma sindaco e Matera 2029 che sostiene il candidato sindaco Luca Braia.

E’ la prima volta nella storia delle competizioni elettorali cittadine che ben quattro simboli riferiti a liste civiche vengano modificate a seguito di una presunta violazione del regolamento che riguarda la rappresentazione grafica.

Questa bocciatura da parte della commissione elettorale sta facendo ancora discutere alcuni quanto sorridere altri e lascia perplessi tutti coloro che, confusi un po’ dalla norma un po’ dai nuovi loghi, ovviamente non riconoscono più in alcune immagini proposte la propria città.

Il Duomo di Matera è la sintesi grafica della comunità materana, considerare il campanile un mero simbolo religioso e non un monumento rappresentativo della città, al di là dell’appartenenza religiosa, appare effettivamente un inusuale eccesso che suscita dubbi che vanno oltre il rispetto della legge e la correttezza.

I simboli delle 5 liste sono stati modificati e prontamente consegnati dai rispettivi rappresentati, seppur l’incapacità della commissione di saper discernere un simbolo di appartenenza da un simbolo religioso delude è generando una forzatura per la città senza precedenti.

Il campanile della cattedrale di Matera è punto di riferimento storico, è un monumento fisicamente reale per tutti non solo per i cristiani ed imporsi per la sua eliminazione dal profilo cittadino e dai loghi che vogliono chiaramente rappresentare la comunità materana equivale a disconoscere storia ed identità di Matera oltre che la sua architettura complessiva, snaturandola sfregiandola e svilendola.

Mentre aumenta per la comunità la consapevolezza di essere incastrata in un sistema dove per non scontentare qualcuno c’è chi preferisce azzerare i valori di tutti, di seguito le modifiche effettuate ai loghi interessati.

Silvia Silvestri