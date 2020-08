Sono sei le liste a sostegno del candidato sindaco per la città di Matera

In vista delle elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre 2020 è stata presentata questa mattina a Matera, nella sala conferenze di Alvino 1884, la coalizione di centrodestra a supporto del candidato sindaco Rocco Sassone per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 composta da sei liste: Matera Patrimonio Comune, Matera Sempre Insieme, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo Matera-Il popolo della famiglia-Idea. Presenti al tavolo oltre al candidato sindaco Rocco Sassone in rappresentanza anche della lista Matera, sempre insieme, Rosa Mastrosimone per la lista Matera Patrimonio Comune, il consigliere regionale Piergiorgio Quarto, il consigliere regionale della Lega Pasquale Cariello, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello, il commissario regionale di Forza Italia Michele Casino e l’imprenditore Nicola Benedetto per “Cambiamo! Matera”. Di seguito tutti i candidati delle sei liste a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone.

I candidati consiglieri comunali di Fratelli d’Italia (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Anna Grazia Armaiuoli, Vita Maria Bitondo, Tommaso Bottarini, Rocco Michele Buccico, Raffaella Calia, Marco Cancelliere, Paola Casamia, Giuseppe Cibelli, Gianmarco Cisterna, Cosentino Marianna, Cristallo Grazia, Erminia D’Adamo, Anna Rita D’Agostino, Rosita Di Pede, Angela Fiore, Gerardo Giuseppe Garipoli Fortunato, Rodolfo Giampietro, Annamaria Guerricchio, Anna Stella Iacovone, Sergio Laterza, Maria Paola Logiudice, Giuseppe Marraudino, Francesca Montemurro, Mario Morelli, Bruna Nicoletti, Giuliano Paterino, Anna Rita Riccardi, Virginia Salomne, Vito Sasso, Gianvito Tagliente, Maria Bruna Tataranni, Toto Augusto.

I candidati consiglieri comunali di “Forza Italia Berlusconi per Matera” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Nicola Antezza, Mariabruna Appio, Alessandro Assini, Maria Barbaro, Angelo Bianco, Silvana Bianculli, Marcella Annunziata Casamassima, Nicola Casino, Michele Colucci, Bruna Contini, Daniele Coretti, Maria Luisa Defilpo, Eustachio Di Lena, Roberto Di Pede, Maddalena Giocoli, Alessandro Lascaro, Chiara Lenoci, Luciano Loschiavo, Donato Malcangi, Doriano Manuello, Walter Marchionna, Giovanna Pia Mascolo, Angelo Montemurro, Paola Odoroso, Claudio Pedicini, Sabrina Pisciotta, Vanni Pizzulli, Severino Rosiello, Antonella Sasso, Carolina Scavone, Lia Trivisani, Adriana Violetto.

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera Patrimonio Comune” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Rosa Mastrosimone, Roberto Abbatino, Francesco Paolo Appio, Giancarmine Benedetto, Aldo Buonsanti, Milena Ciaurro, Francesco Cifarelli, Simona Corvino, Mariella Di Gioia, Michela Falappi, Assunta Federico, Francesco Ferorelli, Paolo Flumero, Gianluca Gialdino, Antonio Giordano, Rosa Maria Gravinese, Claudio Fabio Ingusci, Sandra Lerose, Giovanni Lesce, Bruno Manicone, Francesco Paolo Morelli, Angela Natale, Patrizia Paolicelli, Francesco Paradiso, Salvatore Domenico Passarelli, Eustachio Pietracito, Emanuele Rubino, Annunziata Santochirico, Simeone Tralli, Raffaella Taratufolo, Domenico Porcari e Francesco Paolo Di Cuia.

I candidati consiglieri comunali della Lega Salvini Basilicata (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Daniele Eustachio Fragasso, Vito Amore, Chiara Andrisani, Lucia Bartolomeo, Pietro Bozza, Valeria Carlucci, Michele Carmine Cantarella, Canterino Claudia, Nadia Cicala, Dominique Cerrone, Cosimo Damiano Cinnella, Olimpia Di Cuia, Annalisa De Michele, Cataldo Di Pede, Pierluigi Diso, Giuseppe Di Trani, Domenico Fittipaldi, Nicola Mario Fraccalvieri, Marisa Laterza, Maria Bruna Licchelli, Francesco Lisurici, Rocco Lombardi, Anna Lucia Manicone, Gianvito Mantarano, Rossella Florence Maragno, Giovanni Morelli, Eustachio Montemurro, Gianfranco Onofrio, Saverio Riccardi, Francesco Paolo Santospirito, Giovanni Tortorelli, Mariantonietta Vasti.

I candidati consiglieri comunali di “Cambiamo Matera-Il popolo della famiglia-Idea popolo e libertà” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Damiano Abbate, Antonio Aicale, Massimo Ambrosecchia, Angelino Giovanni, Giuseppe Bitondo, Monica Caiata, Nicla Carbone, Cesare Carriero, Antonio Chietera, Marco Cifarelli, Antonio Elettrico, Alessia Ferrone, Marilù Fiore, Angela Franchini, Ivana Giudice, Elisabetta Grassano, Vito Iacovazzi, Stefania Lamacchia, Vito Pietro Lo Porcaro, Fortunato Martoccia, Antonella Mastrodomenico, Alessandra Melandri, Rocco Lopatriello, Rosa Padula, Francesco Pantone, Giuseppe Rutigliano, Raffaele Schiuma, Valeria Singetta, Nicola Vicenti, Giovanni Siben, Liliana Zappacosta, Alessandro Filippetti.

I candidati consiglieri comunali della lista civica “Matera, sempre insieme” (a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone): Maria Piera Sarra, Stefania Colucci, Angelo Lapolla, Piergiorgio Di Bari, Francesco Paolo Losito, Paola Saraceno, Roberto Suriano, Lucrezia Andrisani, Bruno Paolicelli, Nadia Zangone, Francesco Grossi, Nunzio Nicola Ambrosecchia, Maria Tremamondo, Giuseppe Duni, Maria Linda Cuscianna, Paolo Antonio Vizziello, Nettino Antonio Moliterni, Giuseppe Bollettino, Marco Vitale, Pasquale Andriotti, Annamaria Colonna, Francesco Paolo Dottorini, Rossella Cetani, Roberto Lezzi, Filomena Galagano, Nicola Santeramo, Anna Montemurro, Maria Antonietta Di Pede.