Gli studenti lucani potrebbero fare rientro tra i banchi di scuole il 24 settembre 2020. Da indiscrezioni avute in redazione, le lezioni quindi potrebbero essere posticipate di qualche giorno, con il Ministero dell'Istruzione che ha indicato come apertura la data di lunedì 14 settembre, e con gli Enti locali che hanno poi deliberato i propri calendari in base alle diverse esigenze.

La Regione Basilicata nel frattempo ha avviato l’iter di consultazione, previsto dalla normativa, con i componenti del tavolo interistituzionale istruzione, al fine di valutare la proposta di modifica del calendario scolastico 2020/2021, relativamente alla data di inizio (24 settembre 2020‬) e fine (11 giugno 2021‬) dell’attività scolastica. Detta proposta si è resa necessaria per consentire tempi maggiori per l’organizzazione complessiva al fine di assicurare la riapertura delle scuole in sicurezza.