Il presidente della Regione: abbiamo ancora bisogno della sua leadership. E lo invita in Basilicata

Di seguito una nota inviata dal Governatore della Regione Basilicata Vito Bardi in cui rivolge gli auguri di pronta guarigione al presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato in ospedale a Milano per contagio da Coronavirus.

“Auguro al Presidente Berlusconi di rimettersi presto perché abbiamo bisogno ancora della sua leadership. E lo invito, appena possibile, qui in Basilicata per vedere il cambiamento che il governo di centrodestra sta apportando alla guida della regione”.

Così in una nota il Presidente Vito Bardi, che domani sarà a Matera con il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il segretario regionale Moles e il deputato Michele Casino per una manifestazione a sostegno del candidato di centro destra Rocco Sassone.