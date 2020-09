"Apprezziamo il lavoro del Commissario Dott. Alberico Gentile e lo ringraziamo"

Il "Plesso San Pietro" dovrebbe ritornare ad ospitare la scuola per cui è destinato". Lo spostamento della scuola doveva essere provvisorio e determinato da lavori di adeguamento e non di cambio di destinazione d'uso, come invece avvenne nel 2010 quando fu trasferito lì il centro per l'impiego. Apprezziamo il lavoro del Commissario, Dott. Alberico Gentile, e lo ringraziamo. Con atti forti sta facendo valere su tutti i fronti, nella nostra comunità, i diritti e i doveri, non tralasciando neppure occasioni in cui promuovere Senise e le nostre peculiarità. ORDINANZA DI REQUISIZIONE dell'edificio sito in Via Kennedy, al fine di rendere disponibili aule per l'istruzione. Che sia il primo passo per ridare all'intero Stabile il suo "uso" di Scuola Primaria. Seguiremo la questione e solleciteremo la futura amministrazione affinché il Plesso San Pietro si riapra a Scuola, tornando a far vivere ai ragazzi della Scuola Media e della Primaria, gli opportuni spazi ai fini delle attività didattiche.

Auspichiamo che la riapertura delle Scuole avvenga nella massima sicurezza per i nostri ragazzi e siamo certi che saranno messe in campo tutte le dovute misure atte a garantire una ripresa delle attività garantendo la salute evitando il diffondersi di contagi e a tal fine, avremo bisogno di una forte sinergia tra le Istituzioni e le famiglie, nell’interesse di tutti. Proprio in questi giorni, è stato pubblicato sul sito Soft-Lab (esperti del calcolo strutturale in Italia), il progetto di adeguamento Sismico del Plesso Centrale, quale esempio di progettazione ingegneristica all’avanguardia. Progetto presentato a novembre 2017 e finanziato dal Miur nel 2018 che garantirà un edificio in piena Sicurezza, fondamentale per i nostri bambini.

Italia Viva #Senise

Rossella Spagnuolo, Assemblea Nazionale (Iv)