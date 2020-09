La coalizione di centro destra è a sostegno del candidato sindaco Rocco Luigi Sassone

E’ stata presentata ieri sera ufficialmente presso l’Associazione La Finestra, la lista civica “Matera Patrimonio Comune” che concorrerà a Matera per le prossime amministrative del 20 e 21 settembre 2020 a sostegno della coalizione di centro destra e del candidato sindaco Rocco Luigi Sassone. Insieme ai candidati della lista presentati personalmente da Rosa Mastrosimone promotrice e candidata del movimento politico, sono intervenuti il candidato sindaco Rocco Sassone e il consigliere regionale Piergiorgio Quarto. “Oggi occorre guardare al futuro con un deciso “Sì, ci sono” soprattutto quando si è consapevoli di poter fare la differenza, quando si è un’alternativa forte e valida, quando si può condividere tanta esperienza ed autentica dedizione, quando non si ha bisogno di avere qualcosa ma si può dare tanto costruendo qualcosa di importante e duraturo, quando si è fieri di rappresentare una comunità come la nostra – afferma Rosa Mastrosimone presentando la lista - Matera Patrimonio Comune è un progetto che nasce per rappresentare i cittadini materani e, soprattutto, per restituire loro il patrimonio comune loro di diritto, fino ad oggi gestitoe goduto da pochi, strumentalizzato ed usurpato a chi ogni giorno, da sempre, ha lavorato per crearlo: i materani.

Insieme oggi abbiamo la forza necessaria per andare oltre tutti gli ostacoli, quelli scontati e facilmente immaginabili, i probabili e quelli ad arte costruiti. Per una Matera che sia finalmente Patrimonio Comune per tutti i suoi cittadini e non solo per ‘pochi eletti’. Per una Matera che sia bella, accogliente, vivibile, solidale, creativa, moderna, sicura, pulita, innovativa, matura: serve prima di tutto il nostro deciso SI a quello che è un progetto che mira a traguardi importanti. Una risposta consapevole e concreta al progetto e alla coalizione che sosteniamo, può restituire alla nostra città la stessa consapevolezza e concretezza che oggi più che mai servono per risolvere tutte le criticità che ancora affliggono la nostra realtà, al di là dei lustrini e delle più belle vetrine fino ad oggi evidenziate – continua Rosa Mastrosimone - Migliorare l’efficienza di una amministrazione pubblica sembra essere diventato per molti un obiettivo utopico, poiché nell’immaginario collettivo si è nel tempo erroneamente consolidata l’idea che alcune cose siano per la nostra realtà immutabili. Per noi questo obiettivo non solo è reale e concreto ma assolutamente perseguibile. La nostra idea di amministrazione a servizio e a misura del cittadino è caratterizzata dal passaggio da quella che è oggi un’amministrazione formale ed unilaterale ad una più trasparente e partecipata.Matera Patrimonio Comune nasce per restituire alla città quel senso di comunità e di appartenenza in questi anni smarrito, quel valore aggiunto che porta ogni cittadino ad essere fiero ed orgoglioso della città che vive e dei progetti che lo coinvolgono.



La nostra città ha un patrimonio di energie umane e competenze che va pienamente valorizzato e aiutato a crescere. Sono felice oggi di essere qui e di poter presentare ufficialmente la nostra lista, perché composta da gente vera, competente, attenta ai bisogni degli altri, gente capace di ascoltare le esigenze comuni e di lavorare in team. Abbiamo tutte le risorse necessarie per poter migliorare la città che amiamo, tutti i presupposti affinché ogni cittadino materano possa trovare voce e sostegno in quella che sarà la prossima amministrazione comunale e soprattutto una progettualità concreta e non improvvisata”. Di seguito i candidati consiglieri comunali della lista civica Matera Patrimonio Comune: Rosa Mastrosimone, Roberto Abbatino, Francesco Paolo Appio, Giancarmine Benedetto, Aldo Buonsanti, Milena Ciaurro, Francesco Cifarelli, Simona Corvino, Mariella Di Gioia, Michela Falappi, Assunta Federico, Francesco Ferorelli, Paolo Flumero, Gianluca Gialdino, Antonio Giordano, Rosa Maria Gravinese, Claudio Fabio Ingusci, Sandra Lerose, Giovanni Lesce, Bruno Manicone, Francesco Paolo Morelli, Angela Natale, Patrizia Paolicelli, Francesco Paradiso, Salvatore Domenico Passarelli, Eustachio Pietracito, Emanuele Rubino, Annunziata Santochirico, Simeone Tralli, Raffaella Taratufolo, Domenico Porcari e Francesco Paolo Di Cuia.