Patrizia Minardi: il patrimonio culturale lucano è risorsa su cui rafforzare l'identità regionale

La quarta commissione della Regione Basilicata approva il programma triennale delle politiche culturali 2019-2021. Le delibere, quelle della Giunta regionale numero 540 del 28 luglio 2020 (riprende la legge regionale numero 22 del 1988 art 4 e la legge regionali numero 27 del 2015 articolo 9) e del 6 agosto scorso, numero 542, danno esecuzione al piano triennale 2019-2021 in applicazione della legge 27/2015 "disposizione in materia di patrimonio materiale e immateriale della regione Basilicata. Un programma che attraverso proposte di valorizzazione e gestione dei contenitori culturali vuole mettere in rilievo le identità del territorio lucano.Un programma ben spiegato da Patrizia Minardi, dirigente dell’ufficio sistemi culturali e turistici della regione Basilicata in audizione presso la quarta commissione consiliare.

“Una pianificazione – ha affermato Patrizia Minardi, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione – portatrice di nuove prospettive:dalla tutela alla valorizzazione, che non parla solo di musei o spettacoli dal vivo, e che investe sul superamento dalla dicotomia tra attore pubblico, quale interprete e garante esclusivo degli interessi generali e soggetto privato’, quale portatore di interessi legati esclusivamente al profitto.”. Una prospettiva che apre le porte alla presenza del privato, più che del pubblico. “Il contributo del privato, con la riduzione delle risorse pubbliche stanziate, conferma quella missione che si è data la regione Basilicata di promuovere le risorse culturali di tutto il territorio, degli eventi basati sul riconoscimento e la valorizzazione delle peculiarità che caratterizzano l’identità regionale. Abbiamo poche risorse ma vi è la possibilità di integrare con fondi strutturali”.

Con questi presupposti si possono promuovere e sostenere tutte quelle iniziative, proposte direttamente "dal basso", che riguardano la gestione dei beni culturali, e quindi realizzare una partecipazione diffusa ed efficace sul territorio con ricadute positive sui territori ed occupazionali. “Questa nuova impostazione – conclude Patrizia Minardi -ha un migliore assetto di interazione tra Regione ed altre Istituzioni, con la promozione di un migliore coordinamento tra i vari territori. Tanto per essere chiari il patrimonio culturale lucano rappresenta, difatti, una importante risorsa su cui rafforzare e consolidare l'identità regionale, puntando su prodotti culturali di qualità a forte radice territoriale che possano essere espressione di autenticità di pensiero, di produzione culturale, di crescita e di sviluppo. Questo è la strategia del nuovo piano triennale”.

Oreste Roberto Lanza