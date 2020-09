Un atteggiamento di violenza gratuita con uno sputo in luogo pubblico nella direzione della Di Lascio

L'altro ieri si è consumato un gesto insulso nei confronti della Candidata Sindaco Maria Di Lascio. Vicenda denunciata suo social dal fratello Vito che riportiamo di seguito integralmente. Maria Di Lascio non si arrende e non si piega al malaffare! Una persona, già nota per le sue intemperanze e per gli atteggiamenti di violenza gratuita, ha sputato, in luogo pubblico, nella direzione di Maria Di Lascio, candidata Sindaco di Lagonegro alle prossime elezioni amministrative. Il gesto insulso ha raccolto l’assenso di un’altra persona, che si è unita all’atto gratuito complimentandosi con esso. È stato un gesto plateale di violento disprezzo nei confronti di una persona, di una donna che non si è mai arresa al malaffare: noi deprechiamo tali bassezze. Mia sorella non ha reagito perché convinta che la violenza si ferma con l’intelligenza. L’episodio, però, merita di essere reso noto, in quanto i protagonisti sono legati parentalmente a 2 candidate di una delle altre liste in competizione.

Consideriamo l’episodio una vera e propria provocazione che, però, rimandiamo ai mittenti con la serenità di chi sà di essere nel giusto. Abbiamo dalla nostra parte la forza dei documenti e dei fatti storici. È su questo che un vero amministratore si misura e non sul disprezzo esternato con violenza. Lagonegro non merita di essere governata con le minacce o con la volgarità. Le reazioni del mondo politico non si sono fatte attendere, eccone alcune:

“La critica politica è ammessa ed è comprensibile. Ma quando si oltrepassano alcuni limiti e la critica si trasforma in condotte violente nei modi e nei termini con un linguaggio sessista senza precedenti allora non è accettabile e va condannata senza se e senza ma”. Lo afferma, in una nota, la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi a seguito di quanto accaduto a Maria Di Lascio, candidata sindaca al comune di Lagonegro.

Solidarietà al canditato sindaco Maria Di Lascio del consigliere regionale Piergiorgio Quarto

“Solidarietà alla candidata sindaco di Lagonegro, Maria Di Lascio, vittima di un gesto inqualificabile e ingiustificato”. Ad affermarlo il consigliere regionale di Basilicata positiva Piergiorgio Quarto. “Dispiace dover constatare la presenza ai giorni nostri – sostiene Quarto - di individui, definiamoli tali, che non accettano la diversità ideologica, di pensiero, di opinione. Il riferimento è alla triste vicenda verificatasi a Lagonegro, dove la candidata sindaco Maria Di Lascio è stata vittima di un gesto deprecabile, grave e insensato. Infatti, alcuni avversari politici hanno pensato di manifestare con un gesto indegno e volgare la loro diversità di pensiero. Sputare in luogo pubblico all’indirizzo di una persona, una donna, rappresenta un atto di violenza gratuita,inaudita, una bassezza ingiustificata e inqualificabile. Sono questi, metodi da etichettare e mettere al bando. Sono certo – conclude Quarto- che in virtù dell’accaduto, i cittadini di Lagonegro riusciranno a discernere e indirizzare il loro consenso elettorale verso le persone giuste da sempre impegnate nella lotta contro il malaffare e gli abusi in ogni forma, come la Di Lascio”.

Solidarietà al canditato sindaco Maria Di Lascio del consigliere regionale Pasquale Cariello

“Esprimo solidarietà e vicinanza a Maria Di Lascio, candidato Sindaco di Lagonegro, per il vergognoso gesto di aggressione ricevuto da un cittadino, che le ha sputato contro”. È quanto afferma, in una nota il consigliere regionale Pasquale Cariello che condanna con fermezza questo atto incivile nei confronti di una collega che in maniera egregia non ha raccolto la provocazione. “Le critiche, anche aspre”sottolinea Cariello “fanno parte del gioco, le offese, verbali e fisiche devono assolutamente restare fuori” Sicuro che Maria Di Lascio e la sua squadra reagiranno a ciò con i programmi, con le attività e con i sani incontri che contraddistinguono questa fase della campagna elettorale e auspicando inoltre che l’intera comunità condanni questi gesti vili e provocatori”.