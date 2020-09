"Ci saranno tante occasioni in questi ultimi giorni per illustrare i temi programmatici delle due liste"

Il candidato Sindaco della lista “Insieme per Francavilla, Romano Cupparo, in riferimento alla richiesta del candidato Sindaco della lista “Scelta comune”, Silvana Abitante, di un pubblico confronto programmatico elettorale, pur condividendo lo spirito dell’iniziativa, ritiene che non ci sia più la possibilità materiale per organizzare tale evento. “Purtroppo – afferma Romano Cupparo – non ci sono più i tempi per organizzare un confronto pubblico dal momento che siamo agli ultimi 5 giorni di campagna elettorale e sono già stati programmati fino a venerdì incontri politici ed istituzionali (vedi, ad esempio, la visita del Presidente della giunta Regionale Vito Bardi prevista per martedì 15). Ci saranno comunque – conclude Cupparo – tante occasioni in questi ultimi giorni per illustrare approfonditamente ai cittadini tutti i temi programmatici delle due liste contendenti”.

Di seguito la richiesta di un pubblico confronto inoltrata per mezzo mail alla nostra redazione:



"Il candidato Sindaco della lista "Scelta comune", Silvana Abitante, invita il candidato Sindaco della lista "Insieme per Francavilla", Romano Cupparo, ad un confronto pubblico sui temi programmatici della campagna elettorale di Francavilla in Sinni. Ci auguriamo che l'invito venga accolto in quanto siamo convinti che possa essere positivo un sano dibattito sui contenuti svolto con una modalità del tutto nuova. Pronti a concordare i tempi e le modalità dell'evento".