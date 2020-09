Intervenuti sul palco tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra

Ieri sera si è svolto il terzo comizio del candidato sindaco Rocco Sassone presso piazza San Giovanni Battista a Matera, in vista delle ormai prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Sul palco sono intervenuti tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra: Franco Pantone per Cambiamo, Rosa Mastrosimone per la lista Matera Patrimonio Comune, i consiglieri regionali Piergiorgio Quarto, Giovanni Vizziello, Pasquale Cariello e l’onorevole Michele Casino, il quale non ha potuto desistere nel dare al governo di centrosinistra, che ha governato negli ultimi anni la città di Matera,delle risposte dirette, dopo il ribaltone messo a segno al Comune di Matera e le numerose provocazioni dei giorni scorsi. “Cifarelli questa sera ha polemizzato anche sui 21 milioni annunciati dal governatore Bardi per l’ospedale di Matera, se la Regione Basilicata non aveva interesse a riqualificare l’ospedale di Matera è chiaro che li avrebbe impegnati altrove – ha sottolineato Casino - C’è bisogno di cambiamento anche nella Sanità ma i 13 mila cittadini materani,purtroppo strumentalizzati, che hanno firmato la petizione è evidente che debbano stare tranquilli”.

Ampio spazio è stato dedicato nel corso del comizio alle problematiche ed alle mozioni evidenziate dai cittadini. Tematiche come sanità, rivalorizzazione delle periferie, scuola, turismo sono state centrali ma anche altri argomenti hanno ritrovato ampio consenso dalla platea, come ad esempio la programmazione di eventi, il servizio di raccolta differenziata ad oggi stranamente ancora sospeso e mai riesaminato nonostante le promesse. Incisivo l’intervento del consigliere Piergiorgio Quarto che ha aperto il comizio ricordando i valori, le tradizioni degli uomini e le donne materane, che gli amministratori hanno il dovere di valorizzare. Rosa Mastrosimone nel corso del suo intervento ha parlato delle problematiche tutt’oggi irrisolte legate alla scuola, ha sottolineato l’importanza di lavorare in team e di canalizzare le energie strategicamente. “La lista Matera Patrimonio Comune e il progetto di cui oggi sono promotrice, nasce da una richiesta diffusa, al fine di rappresentare i cittadini materani e per restituire loro il patrimonio comune fino ad oggi strumentalizzato, superficialmente gestito ed usurpato da chi ogni giorno, da sempre, ha lavorato per crearlo: i materani.

La nostra realtà ha sete di confronto e ascolto attivo, di progettualità e determinazione – ha dichiarato sul palco la Mastrosimone - i cittadini non sono soltanto amministrati e portatori di bisogni da soddisfare ma anche potenziali alleati, ricchi di risorse preziose, dalle idee alle competenze, dalle esperienze personali al tempo, risorse potenzialmente tutte a disposizione della comunità e dell’amministrazione locale. La nostra città ha un patrimonio di energie umane e competenze che va pienamente valorizzato e aiutato a crescere. Dobbiamo lavorare duramente per creare un tessuto fertile affinché le specifiche ambizioni di tutti i cittadini materani possano esprimersi e riversarsi sul territorio arricchendolo”. “Esiste a Matera gente che è capace di spendersi, di offrire la parte migliore della sua vita per un progetto disinteressato, volto a garantire il benessere della gente e regalare il futuro a tutti i nostri figli e a tutti quelli che vogliamo bene – sostiene il candidato sindaco Rocco Sassone - Una generazione pianta gli alberi l’altra si prende l’ombra, è un proverbio ma sta a noi oggi piantare gli alberi, dobbiamo creare dei presupposti affinché questo accada”. Il candidato sindaco Rocco Sassone, anticipato dai suoi alleati ha trasformato con poche parole essenziali il comizio in una lezione di metodologia semplice, ponendo l’ascolto e il metodo, in tutto il suo discorso,al centro del suo modo di operare. “Matera ha bisogno di cambiare metodo e approccio alla gestione dei problemi associati alla quotidianità della cittadinanza – ribadisce Sassone - Bisogna avere volontà di risolvere i problemi.Pernoi interessarci della città significa interessarci dei nostri figli, interessarci delle prossime generazioni, significa capire dove vogliamo andare, non vogliamo lamentarci e a me non interessa rispondere agli insulti, noi dobbiamo lavorare e basta”.



Citato il progetto ‘Matera h24’sulla manutenzione urbana, che prevede un numero verde e una mail affinché qualunque cittadino che vede un problema o che ha un problema può segnalarlo sapendo che qualcuno entro le 24h successive prenderà in carico la segnalazione fatta; ‘Matera 70.000 abitanti’, un progetto demografico volto ad incentivare le coppie ad avere più figli, introducendo delle politiche a sostegno delle donne, delle famiglie e delle aziende; il progetto ‘Matera 8%’ a sostegno della disabilità al fine di adeguare la pendenza di tutte le rampe per disabili non a norma e di rendere i Sassi accessibili anche a loro attraverso la creazione di un percorso dedicato; ‘Matera 5 giorni’ a sostegno del turismo. Dichiara dal palco Sassone: “Non mi interessa essere definito un grande progettista, voglio che passi che io sono uno di voi, uno che si sforza fin da ora di risolvere i problemi anche se in questo momento sono soltanto un candidato sindaco. Io voglio guardare le carte, voglio vedere dove ci sono i finanziamenti, voglio vedere dove sono le possibilità con cui strutturare e rendere sostenibili i progetti e poi tranquilli saprò inventarmi anche qualcosa che serva per garantire ed introdurre nuovi attrattori turistici. Non si fanno promesse se non hai prima la possibilità di capire come le paghi e chi le fa. Bisogna creare un piano strategico, creare un’idea della nostra città che nasca dalla capacità di pianificare le azioni, restando seri, affidabili e metodologicamente corretti”. Martedì 15 settembre 2020 presso il comitato elettorale di Forza Italia è in programma una conferenza stampa con il capogruppo alla Camera di Forza Italia, On. Mariastella Gelmimi, l’On. Michele Casino, il coordinatore regionale di Forza Italia, senatore Giuseppe Moles e il candidato sindaco Rocco Sassone.