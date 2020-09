Al voto domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15

Sono iniziati alle ore 19.00 di ieri e si sono conclusi a mezzanotte i comizi di chiusura della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Matera del 20 e 21 settembre, alcuni in piazza Vittorio Veneto altri in piazza San Francesco d’Assisi. Ad iniziare tour dei comizi in piazza Vittorio Veneto è stato il giornalista e candidato sindaco Pasquale Doria, sostenuto dalle liste civiche Matera Civica e Matera Libera.

Poi è salita sul palco la coalizione di centrodestra per il comizio a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone sostenuto dalle liste: Matera Patrimonio Comune, Matera Sempre Insieme, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo. Intervenuti per la coalizione e per ringraziare la gente per il caloroso sostegno manifestato, il consigliere regionale Piergiorgio Quarto, Rosa Mastrosimone per la lista Matera Patrimonio Comune, il consigliere regionale della Lega Pasquale Cariello, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giovanni Vizziello, il commissario regionale di Forza Italia Michele Casino e l’imprenditore Nicola Benedetto.

Di seguito ha avuto luogo il comizio a sostegno del candidato sindaco Giovanni Schiuma e infine quello della coalizione composta dal Movimento 5 Stelle, Europa-Verdi-Psi, Volt e Matera 3.0 per il comizio a sostegno del candidato sindaco Domenico Bennardi. In piazza San Francesco d’Assisi invece ha avuto luogo alle 20:30 il comizio della lista Liberi con il candidato sindaco Nicola Trombetta, seguito dal comizio della lista Matera 2029 e il discorso del candidato sindaco Luca Braia.

Silvia Silvestri