Solo nella città di Matera si voterà con il sistema del doppio turno

Oltre che per il referendum, domani, domenica 20 settembre, e lunedì 21 settembre, in 22 comuni della Basilicata si voterà anche per eleggere sindaci e Consigli comunali. Solo a Matera - dove per le Comunali sono chiamati alle urne circa 51 mila persone - si voterà con il sistema del doppio turno.

In particolare, sono 13 i comuni della provincia di Potenza dove si voterà nei prossimi due giorni: Avigliano (il più grande con circa 12 mila elettori), Senise, Sant'Arcangelo, Lagonegro, Francavilla in Sinni, Moliterno, Tolve, Filiano, Corleto Perticara, Acerenza, Castronuovo Sant'Andrea, Cersosimo e Carbone. In provincia di Matera invece, oltre che nel capoluogo, si andrà alle urne anche in altri otto comuni: Montalbano Jonico, Tursi, Irsina, Salandra, Grottole, Accettura, San Giorgio Lucano e Craco. Ricordiamo che i seggi sono aperti domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.