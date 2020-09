Send by email

"Un invito a lasciarsi alle spalle i toni accesi della campagna elettorale"

Auguri di buon lavoro a Giuseppe Castronuovo rieletto sindaco di Senise e complimenti a tutti gli eletti in consiglio comunale. Esprimo soddisfazione per la nutrita componente rosa presente nella nuova assise. A loro un particolare augurio, perché con la loro sensibilità con il loro pragmatismo e la capacità di ascolto possono rispondere ai problemi della vita quotidiana e sviluppare azioni positive tese a rafforzare i servizi per la comunità.

Comunità fatta di donne, di madri, di figli, di lavoratrici e genitori anziani da accudire. A tutti loro deve andare il vostro massimo impegno. Un invito a lasciarsi alle spalle i toni accesi della campagna elettorale, all’insegna del dialogo e del confronto anche nella diversità di vedute. Con l’auspicio, che nel nuovo consiglio comunale, massima espressione della democrazia e del dibattito politico, si possano affrontare con serenità le sfide che il momento ci impone. Se coinvolti non faremo mancare il nostro contributo.

Commissario PD circolo di Senise

Anna Polito