Il sindaco Fiore: “E’ nostro dovere tutelare la pubblica incolumità"

Non suonerà domani mattina la campanella nelle scuole di san Severino Lucano. Il sindaco Franco Fiore con propria ordinanza ha stabilito che le porte dell’Istituto Comprensivo rimangano ancora chiuse per qualche altro giorno. Il primo cittadino ha ritenuto “doveroso porre in essere ogni azione volta in via precauzionale a contenere al minimo il rischio di contaminazione ambientale e di trasmissione del virus Covid 19”.

Ricordiamo che nel mese di settembre a San Severino Lucano sono stati registrati dei casi di contagio da Covid 19 per cui il principio di precauzione in materia sanitaria ha indotto Fiore a differire l’inizio delle attività didattiche. “E’ nostro dovere tutelare la pubblica incolumità, è doveroso quindi adoperarci in via precauzionale a ridurre al minimo il contagio da Covid, abbiamo dei casi di contagio, tenuti sotto controllo e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, l’asintomaticità però genera qualche preoccupazione, per cui abbiamo ritenuto rinviare la data di inizio dell’apertura delle scuole”.