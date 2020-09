L'intervento si inserisce nel piano di soccorso economico voluto dall'Unione Europea

Un sostegno concreto sul piano economico alle aziende agrituristiche lucane colpite dalla crisi causata dal covid-19: questo l'obiettivo del bando regionale sulla misura 21 del PSR Basilicata 2014- 2020 approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli. L'intervento si inserisce nel piano di soccorso economico voluto dall'Unione Europea per fornire un sostegno alle aziende agricole attraverso un contributo a forfait e una tantum. Le risorse disponibili per l'attivazione del bando 21.1.1 ammontano a 1 milione 760mila euro.

Possono fare domanda di aiuto le aziende agricole che esercitano attività agrituristica, a cui sarà corrisposto un contributo di 7 mila euro e quelle che fanno soltanto attività di fattoria didattica, cui verrà assegnato un contributo di 6 mila euro. Le istanze, con procedure semplificate ed esclusivamente attraverso i portali Sian e Siarb, potranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bur. "Un intervento - ha commentato l'assessore Fanelli - concertato con le organizzazioni professionali per dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone ha colpito in particolar modo il settore agrituristico e quello delle fattorie didattiche, certamente i più penalizzati in quanto rimasti a lungo completamente fermi".