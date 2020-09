Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La sua lista "Comunitá Unita" ha totalizzato con 587 voti il 72,64%

Dopo un anno e mezzo circa di commissariamento, San Giorgio Lucano ha il suo nuovo sindaco. Si tratta di Giuseppe Antonio Domenico Esposito, medico farmacista del piccolo centro della Val Sarmento, molto conosciuto e stimato nell'interno territorio. La sua lista "Comunitá Unita" ha totalizzato con 587 voti il 72,64%, aggiudicandosi così la vittoria finale a discapito della lista concorrente "Noi e voi insieme per tutti" con candidato a sindaco Patrizia Morano con 218 voti il 26,98%.

Un risultato importante per l'intera comunità sangiorgese che aveva tuttavia pronosticato la vittoria della lista, ma con un risultato che va oltre le aspettative. Adesso dopo il voto espresso in massa, i cittadini si attendono a questo punto risposte certe ed immediate sulle criticità presenti sul territorio comunale.