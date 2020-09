“Ritengo la giunta nominata assolutamente equilibrata, e che rispetta i criteri politici essenziali”

È Ufficiale. In tempi record il nuovo sindaco di Avigliano, centro in provincia di Potenza, l’avvocato Giuseppe Mecca, 33 anni, (eletto con la “Lista Civica Avigliano”, riuscendo a ricevere più consensi delle altre tre liste), ha provveduto alla nomina della giunta comunale attribuendo il ruolo di Vice Sindaco all’avvocato Nicola De Carlo. Le prime dichiarazioni del nuovo primo cittadino sono di piena soddisfazione: “Ritengo la giunta nominata assolutamente equilibrata, rispetta i criteri politici essenziali, vale a dire quello della rappresentanza territoriale, avendo dato la giusta rappresentatività alle frazioni più grandi del territorio come sono quelle di Sant’Angelo, di Possidente e di Lagopesole, nonché il criterio della competenza, avendo individuato figure di spiccato valore professionale e culturale, in possesso delle qualità necessarie per poter affrontare immediatamente le problematiche esistenti, penso al problema della rete fognaria, così come penso al problema delle barriere architettoniche e del decoro urbano, e realizzare i punti del programma su cui ci siamo impegnati con i cittadini”.

Nel particolare le deleghe sono state così distribuite: Nicola De Carlo (bilancio, finanze, promozione e valorizzazione del territorio, sport) Angela Maria Salvatore (cultura, politiche giovanili, associazionismo), Marianna Claps (lavori pubblici, assetto del territorio, urbanistica, trasporto pubblico locale, edilizia scolastica e politiche comunitarie), Federica D’Andrea (politiche del lavoro, inclusione sociale, politiche di genere, sanità), Leonardo Lovallo (energia, ambiente). Restano nella titolarità della funzione di sindaco le sole competenze relative alle risorse umane, all’istruzione, al commercio ed alle attività produttive.

Oreste Roberto Lanza