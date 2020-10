Le prime parole del neosindaco: stiamo facendo la storia. I materani hanno dato il segno di un riscatto

Domenico Bennardi, del M5S è il nuovo sindaco di Matera. A decretarlo è il responso del ballottaggio che ha visto trionfare l’esponente grillino con una percentuale definitiva che si attesta sul 67,54% per Bennardi contro il 32,46% di Sassone.

"Stiamo facendo la storia, ci avevano detto che non avevamo le competenze ma le compenze sono quelle della mamma che porta il figlio a scuola. I materani hanno dato il segno di un riscatto".

Sono queste le prime parole che il neosindaco ha rivolto ai materani in Piazza Vittorio Veneto dopo la sua elezione.

Le prime reazioni sono naturalmente improntate al fair play.

"Una cenerentola politica che è riuscita davvero a fare la storia di questa città": queste le prima parole pronunciate da Domenico Bennardi, neosindaco di Matera. Bennardi, che ha definito il successo "inaspettato" e "incredibile" e, rispondendo alle domande dell'ANSA, ha annunciato che "competenza e capacità politica" saranno i criteri per la formazione della giunta, che sarà composta da esponenti "della coalizione". Primi punti da affrontare: "Tutela della materanità e problema della sanità".

"Il giudizio dei cittadini si rispetta e basta": queste le prime parole di Rocco Luigi Sassone, candidato del centrodestra al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Matera, sconfitto da Domenico Bennardi (M5s). "In città - ha aggiunto - ha prevalso una visione diversa dalla nostra. Registro un risultato così diverso dalle aspettative, nel senso che si poteva anche perdere ma non in questo modo. Bisogna esaminare alcune dinamiche che si sono messe in modo nel mio schieramento. Faremo - ha concluso Sassone - un'opposizione concreta, puntuale e propositiva, senza sconti".

Sindaco DOMENICO BENNARDI

11 consiglieri M5S

Antonio Materdomini

Francesco Salvatore

Milena Tosti

Angela Caldarola

Gianfranco Losignore

Emanuele Pilato

Milia Parisi

Filomena Fiore

Tiziana De Palo

Nicola Stifano

Mimma Carlucci



4 consiglieri Volt

Michele Paterino

Liborio Nicoletti

Mariacristina Visaggi

Francesco Paolo Di Lecce



4 consiglieri Europa Verde-PSI

Gianfranco De Palo

Biagio Iosca

Mario Montemurro

Lucia Anna Stigliani



1 consigliere Matera 3.0

Cinzia Scarciolla



CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

2 consiglieri Fratelli d’Italia

Augusto Toto

Mario Morelli



2 consiglieri Forza Italia

Adriana Violetto

Nicola Casino



1 consigliere Lega

Francesco Lisurici



2 consiglieri PD

Tommaso Perniola

Carmine Alba



1 consigliere Matera sempre insieme

Angelo Lapolla



1 consigliere Matera per Giovanni Schiuma

Marina Susi



1 consigliere coalizione centrodestra

Rocco Sassone



1 consigliere Matera Civica

candidato sindaco Pasquale Doria



1 consigliere coalizione centrosinistra

candidato sindaco Giovanni Schiuma