Il candidato di centrodestra battuto al ballottaggio, "qualcosa non ha funzionato"

"Il giudizio dei cittadini si rispetta e basta": queste le prime parole di Rocco Luigi Sassone, candidato del centrodestra al ballottaggio per l'elezione a sindaco di Matera, sconfitto da Domenico Bennardi (M5s). "Il città - ha aggiunto - ha prevalso una visione diversa dalla nostra.

Registro un risultato così diverso dalle aspettative, nel senso che si poteva anche perdere ma non in questo modo. Bisogna esaminare alcune dinamiche che si sono messe in modo nel mio schieramento. Faremo - ha concluso Sassone - un'opposizione concreta, puntuale e propositiva, senza sconti".